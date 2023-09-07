https://ria.ru/20230907/audit-1894822845.html

Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования

Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования - РИА Новости, 07.09.2023

Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования

Генеральный инспектор Пентагона проведет проверку после обнаружения различий в стоимости отправленного Киеву оборудования, которое привело к высвобождению части РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:12

2023-09-07T18:12

2023-09-07T18:12

в мире

киев

сша

пентагон

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона проведет проверку после обнаружения различий в стоимости отправленного Киеву оборудования, которое привело к высвобождению части средств, сообщает издание Breaking Defense. "Генинспектор планирует оценить бухгалтерию ведомства, чтобы убедиться, что все соответствует ранним заявлениям об ошибках в оценке", - сообщает издание. Целью аудита в надзорном офисе называют оценку влияния ошибки на ситуацию и проверку Пентагона на предмет соответствия действий ведомства принятой политике, говорится в сообщении. В течение пяти дней министерство обороны должно определить, кто из чиновников будет общаться с офисом генинспектора, сообщает издание. В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороне РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены.

https://ria.ru/20230906/pomosch-1894640528.html

киев

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, сша, пентагон