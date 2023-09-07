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Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования - РИА Новости, 07.09.2023
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18:12 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/audit-1894822845.html
Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования
Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования - РИА Новости, 07.09.2023
Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования
Генеральный инспектор Пентагона проведет проверку после обнаружения различий в стоимости отправленного Киеву оборудования, которое привело к высвобождению части РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:12
2023-09-07T18:12
в мире
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сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона проведет проверку после обнаружения различий в стоимости отправленного Киеву оборудования, которое привело к высвобождению части средств, сообщает издание Breaking Defense. "Генинспектор планирует оценить бухгалтерию ведомства, чтобы убедиться, что все соответствует ранним заявлениям об ошибках в оценке", - сообщает издание. Целью аудита в надзорном офисе называют оценку влияния ошибки на ситуацию и проверку Пентагона на предмет соответствия действий ведомства принятой политике, говорится в сообщении. В течение пяти дней министерство обороны должно определить, кто из чиновников будет общаться с офисом генинспектора, сообщает издание. В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороне РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены.
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в мире, киев, сша, пентагон
В мире, Киев, США, Пентагон
Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования

Breaking Defense: Пентагон проверят на завышение цены оборудования для Украины

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона проведет проверку после обнаружения различий в стоимости отправленного Киеву оборудования, которое привело к высвобождению части средств, сообщает издание Breaking Defense.
«
"Генинспектор планирует оценить бухгалтерию ведомства, чтобы убедиться, что все соответствует ранним заявлениям об ошибках в оценке", - сообщает издание.
Целью аудита в надзорном офисе называют оценку влияния ошибки на ситуацию и проверку Пентагона на предмет соответствия действий ведомства принятой политике, говорится в сообщении.
В течение пяти дней министерство обороны должно определить, кто из чиновников будет общаться с офисом генинспектора, сообщает издание.
В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороне РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен
6 сентября, 22:10
 
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