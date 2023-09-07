Пентагон проверят на завышение стоимости отправленного Киеву оборудования
Breaking Defense: Пентагон проверят на завышение цены оборудования для Украины
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона проведет проверку после обнаружения различий в стоимости отправленного Киеву оборудования, которое привело к высвобождению части средств, сообщает издание Breaking Defense.
«
"Генинспектор планирует оценить бухгалтерию ведомства, чтобы убедиться, что все соответствует ранним заявлениям об ошибках в оценке", - сообщает издание.
Целью аудита в надзорном офисе называют оценку влияния ошибки на ситуацию и проверку Пентагона на предмет соответствия действий ведомства принятой политике, говорится в сообщении.
В течение пяти дней министерство обороны должно определить, кто из чиновников будет общаться с офисом генинспектора, сообщает издание.
В мае Пентагон сообщил, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Перерасчет позволит ведомству потратить еще около 6 миллиардов долларов. В минобороне РИА Новости пояснили, что в некоторых случаях при передаче военной помощи использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению цены.