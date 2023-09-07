https://ria.ru/20230907/armeniya-1894834839.html
В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна
В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна - РИА Новости, 07.09.2023
В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна
Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали накануне вечером в городе Горис на юге Армении, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:04
2023-09-07T19:04
2023-09-07T19:31
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ЕРЕВАН, 7 сен — РИА Новости. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали накануне вечером в городе Горис на юге Армении, сообщили в самом агентстве."Сейчас они находятся в СК", — уточнили в СМИ.По данным Sputnik Армения, проводятся следственные процедуры, пока не сообщается, что стало причиной задержания. Как указали в агентстве, Геворкян отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Сегодня о пропаже Бадаляна в Горисе сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале указала, что за этой ситуацией может стоять Запад."Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", — написала она.По словам Захаровой, силы, направленные против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, в последнее время активизировались."Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова — абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", — отметила представитель МИД.Она также напомнила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о серьезной защите права на выражение мнения в закавказской республике.
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
https://ria.ru/20220421/armeniya-1784782078.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, sputnik армения, евгений примаков, в мире
Армения, Sputnik Армения, Евгений Примаков, В мире
В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна
В Горисе задержали обозревателя Sputnik Армения и пророссийского блогера
ЕРЕВАН, 7 сен — РИА Новости. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали накануне вечером в городе Горис на юге Армении, сообщили в самом агентстве.
«
"Сейчас они находятся в СК", — уточнили в СМИ.
По данным Sputnik Армения, проводятся следственные процедуры, пока не сообщается, что стало причиной задержания.
Как указали в агентстве, Геворкян отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.
Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении
Сегодня о пропаже Бадаляна в Горисе сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков
. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале
указала, что за этой ситуацией может стоять Запад.
«
"Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", — написала она.
По словам Захаровой, силы, направленные против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, в последнее время активизировались.
"Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова — абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", — отметила представитель МИД.
Она также напомнила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о серьезной защите права на выражение мнения в закавказской республике.
Пророссийские активисты пресекли антироссийскую акцию в Ереване