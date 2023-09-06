https://ria.ru/20230906/zverokast-1894384843.html

Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте

Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте - РИА Новости, 06.09.2023

Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте

Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:00

2023-09-06T11:00

2023-09-06T11:00

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях человека с домашними питомцами, причинах возникновения привязанностей.Эпизоды "Зверокаста" будут выходить раз в неделю эксклюзивно в сообществе "КОТа" во ВКонтакте. В первой серии второго сезона зоопсихолог, основательница дог-школы для детей Мария Алексеева расскажет о том, как подобрать ключик к сердцу четвероногого друга и научиться разделять его чувства."Онлайн-СМИ "КОТ" — это не только тысячи историй о том, что люди и животные должны жить в гармонии, но и образовательный контент, который помогает хозяевам лучше узнавать своих питомцев. Мало просто ухаживать за теми, кого мы приручили, — важно делать это правильно. Именно поэтому в качестве экспертов в наших подкастах вы можете услышать зоопсихологов, фелинологов, волонтеров и других профессионалов с многолетним опытом работы. Эти люди точно знают, как сделать жизнь братьев наших меньших максимально счастливой, и с радостью делятся информацией со слушателями "Зверокаста", — отметила шеф-редактор "КОТа" Виктория Диптан."КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 3 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 3 млрд.

https://ria.ru/20221011/sfinks-1822990802.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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