https://ria.ru/20230906/zverokast-1894384843.html
Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте
Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте - РИА Новости, 06.09.2023
Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте
Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:00
2023-09-06T11:00
2023-09-06T11:00
новости агентства
риа новости
подкаст
животные
домашние животные
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894330986_0:46:795:493_1920x0_80_0_0_6e1d5bc3119495d8fc6efc05f77e3657.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях человека с домашними питомцами, причинах возникновения привязанностей.Эпизоды "Зверокаста" будут выходить раз в неделю эксклюзивно в сообществе "КОТа" во ВКонтакте. В первой серии второго сезона зоопсихолог, основательница дог-школы для детей Мария Алексеева расскажет о том, как подобрать ключик к сердцу четвероногого друга и научиться разделять его чувства."Онлайн-СМИ "КОТ" — это не только тысячи историй о том, что люди и животные должны жить в гармонии, но и образовательный контент, который помогает хозяевам лучше узнавать своих питомцев. Мало просто ухаживать за теми, кого мы приручили, — важно делать это правильно. Именно поэтому в качестве экспертов в наших подкастах вы можете услышать зоопсихологов, фелинологов, волонтеров и других профессионалов с многолетним опытом работы. Эти люди точно знают, как сделать жизнь братьев наших меньших максимально счастливой, и с радостью делятся информацией со слушателями "Зверокаста", — отметила шеф-редактор "КОТа" Виктория Диптан."КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 3 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 3 млрд.
https://ria.ru/20221011/sfinks-1822990802.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894330986_0:0:795:597_1920x0_80_0_0_d164ad5e8a56c41199e481708a138e2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, риа новости, подкаст, животные, домашние животные, вконтакте
Новости агентства, РИА Новости, Подкаст, Животные, домашние животные, ВКонтакте
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях человека с домашними питомцами, причинах возникновения привязанностей.
Эпизоды "Зверокаста" будут выходить раз в неделю эксклюзивно в сообществе "КОТа" во ВКонтакте
. В первой серии второго сезона зоопсихолог, основательница дог-школы для детей Мария Алексеева расскажет о том, как подобрать ключик к сердцу четвероногого друга и научиться разделять его чувства.
"Онлайн-СМИ "КОТ" — это не только тысячи историй о том, что люди и животные должны жить в гармонии, но и образовательный контент, который помогает хозяевам лучше узнавать своих питомцев. Мало просто ухаживать за теми, кого мы приручили, — важно делать это правильно. Именно поэтому в качестве экспертов в наших подкастах вы можете услышать зоопсихологов, фелинологов, волонтеров и других профессионалов с многолетним опытом работы. Эти люди точно знают, как сделать жизнь братьев наших меньших максимально счастливой, и с радостью делятся информацией со слушателями "Зверокаста", — отметила шеф-редактор "КОТа" Виктория Диптан.
"КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 3 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 3 млрд.
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов