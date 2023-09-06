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Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте - РИА Новости, 06.09.2023
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11:00 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/zverokast-1894384843.html
Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте
Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте - РИА Новости, 06.09.2023
Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте
Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:00
2023-09-06T11:00
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях человека с домашними питомцами, причинах возникновения привязанностей.Эпизоды "Зверокаста" будут выходить раз в неделю эксклюзивно в сообществе "КОТа" во ВКонтакте. В первой серии второго сезона зоопсихолог, основательница дог-школы для детей Мария Алексеева расскажет о том, как подобрать ключик к сердцу четвероногого друга и научиться разделять его чувства."Онлайн-СМИ "КОТ" — это не только тысячи историй о том, что люди и животные должны жить в гармонии, но и образовательный контент, который помогает хозяевам лучше узнавать своих питомцев. Мало просто ухаживать за теми, кого мы приручили, — важно делать это правильно. Именно поэтому в качестве экспертов в наших подкастах вы можете услышать зоопсихологов, фелинологов, волонтеров и других профессионалов с многолетним опытом работы. Эти люди точно знают, как сделать жизнь братьев наших меньших максимально счастливой, и с радостью делятся информацией со слушателями "Зверокаста", — отметила шеф-редактор "КОТа" Виктория Диптан."КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 3 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 3 млрд.
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Новости агентства, РИА Новости, Подкаст, Животные, домашние животные, ВКонтакте

Проект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте

© РИА НовостиПроект "КОТ" запускает второй сезон "Зверокаста" в сообществе ВКонтакте
Проект КОТ запускает второй сезон Зверокаста в сообществе ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зоозащитное СМИ "КОТ" запускает второй сезон подкаста "Зверокаст". Авторы продолжат разговор о социальных проблемах, связанных с животными, о взаимоотношениях человека с домашними питомцами, причинах возникновения привязанностей.
Эпизоды "Зверокаста" будут выходить раз в неделю эксклюзивно в сообществе "КОТа" во ВКонтакте. В первой серии второго сезона зоопсихолог, основательница дог-школы для детей Мария Алексеева расскажет о том, как подобрать ключик к сердцу четвероногого друга и научиться разделять его чувства.
"Онлайн-СМИ "КОТ" — это не только тысячи историй о том, что люди и животные должны жить в гармонии, но и образовательный контент, который помогает хозяевам лучше узнавать своих питомцев. Мало просто ухаживать за теми, кого мы приручили, — важно делать это правильно. Именно поэтому в качестве экспертов в наших подкастах вы можете услышать зоопсихологов, фелинологов, волонтеров и других профессионалов с многолетним опытом работы. Эти люди точно знают, как сделать жизнь братьев наших меньших максимально счастливой, и с радостью делятся информацией со слушателями "Зверокаста", — отметила шеф-редактор "КОТа" Виктория Диптан.
"КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 3 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 3 млрд.
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Мерзкие или любимые. Правда о содержании сфинксов
11 октября 2022, 12:00
 
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