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В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков - РИА Новости, 06.09.2023
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07:07 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/zaderzhanie-1894435314.html
В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков
В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков - РИА Новости, 06.09.2023
В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков
Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 килограммов героина, арестован, рассказала журналистам представитель МВД РФ РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:07
2023-09-06T07:07
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 килограммов героина, арестован, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. Первого сентября в ведомстве сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина. Тогда о судьбе иностранца ничего не сообщалось. Как уточнила Волк, задержанным иностранцем оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. Основную партию "товара" нашли по месту проживания злоумышленника – в доме и металлическом контейнере на придомовом участке. Изъятое вещество, порядка 270 килограммов, предположительно, героина, направлено на экспертизу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Фигурант заключен под стражу", – сказала Волк. МВД РФ также публикует видео с показаниями задержанного. На нем он признается, что хранил героин. Наркотик, по словам мужчины, доставили из Афганистана.
https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html
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россия
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), наро-фоминск
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск
В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков

МВД: в Подмосковье отправили в СИЗО иностранца, у которого изъяли 270 кг героина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 килограммов героина, арестован, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
Первого сентября в ведомстве сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина. Тогда о судьбе иностранца ничего не сообщалось.
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Как уточнила Волк, задержанным иностранцем оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. Основную партию "товара" нашли по месту проживания злоумышленника – в доме и металлическом контейнере на придомовом участке. Изъятое вещество, порядка 270 килограммов, предположительно, героина, направлено на экспертизу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Фигурант заключен под стражу", – сказала Волк.
МВД РФ также публикует видео с показаниями задержанного. На нем он признается, что хранил героин. Наркотик, по словам мужчины, доставили из Афганистана.
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