https://ria.ru/20230906/zaderzhanie-1894435314.html

В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков

В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков - РИА Новости, 06.09.2023

В Подмосковье отправили в СИЗО иностранца после изъятия наркотиков

Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 килограммов героина, арестован, рассказала журналистам представитель МВД РФ РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:07

2023-09-06T07:07

2023-09-06T07:07

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 килограммов героина, арестован, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. Первого сентября в ведомстве сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина. Тогда о судьбе иностранца ничего не сообщалось. Как уточнила Волк, задержанным иностранцем оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. Основную партию "товара" нашли по месту проживания злоумышленника – в доме и металлическом контейнере на придомовом участке. Изъятое вещество, порядка 270 килограммов, предположительно, героина, направлено на экспертизу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Фигурант заключен под стражу", – сказала Волк. МВД РФ также публикует видео с показаниями задержанного. На нем он признается, что хранил героин. Наркотик, по словам мужчины, доставили из Афганистана.

https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html

https://ria.ru/20230707/narkotiki-1882714866.html

россия

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), наро-фоминск