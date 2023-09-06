https://ria.ru/20230906/zaderzhanie-1894428215.html

Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных - РИА Новости, 06.09.2023

Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные о военном объекте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ России по... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T03:04

2023-09-06T03:04

2023-09-06T09:19

ростовская область

украина

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные о военном объекте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ России по региону. "Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", — сказал собеседник агентства. Как установили оперативники, 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и назвавшимся представителем военных формирований соседней страны. Во время общения подозреваемый выражал поддержку Киеву и антироссийской деятельности. Мужчину задержали. У него изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230829/gosizmena-1892876396.html

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

ростовская область

украина

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ростовская область, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)