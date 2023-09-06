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Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных - РИА Новости, 06.09.2023
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03:04 06.09.2023 (обновлено: 09:19 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/zaderzhanie-1894428215.html
Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных
Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных - РИА Новости, 06.09.2023
Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных
Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные о военном объекте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ России по... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:04
2023-09-06T09:19
ростовская область
украина
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные о военном объекте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ России по региону. "Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", — сказал собеседник агентства. Как установили оперативники, 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и назвавшимся представителем военных формирований соседней страны. Во время общения подозреваемый выражал поддержку Киеву и антироссийской деятельности. Мужчину задержали. У него изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230829/gosizmena-1892876396.html
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ростовская область, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ростовская область, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

УФСБ: жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России во время задержания
Сотрудники ФСБ России во время задержания
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ России во время задержания. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные о военном объекте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ России по региону.
"Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники", — сказал собеседник агентства.
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Как установили оперативники, 23-летний житель Ростовской области вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и назвавшимся представителем военных формирований соседней страны. Во время общения подозреваемый выражал поддержку Киеву и антироссийской деятельности.
Мужчину задержали. У него изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями Украины.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене, россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Ростовская областьУкраинаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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