В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет
В Ленобласти убийство одной девушки и покушение на другую раскрыли спустя 30 лет
Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Мужчина, предположительно, зарезавший в Ленинградской области одну девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщило региональное управление СК РФ в среду.
Уголовное дело об убийстве возбудили в Гатчине в мае 1993 года: было найдено тело 21-летней девушки. В ходе следствия подозреваемого найти не удалось, поэтому дело приостановили, и оно стало "висяком". Спустя 30 лет, в августе 2023-го, следствие решили возобновить.
«
"Проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшей, а также проведен ряд судебных экспертиз. [Все это] помогло восстановить полную картину произошедшего и установить конкретное лицо, причастное к данному преступлению", - рассказывают в СУСК.
Подозреваемым оказался мужчина, которому на момент преступления было 25 лет, а сейчас, соответственно, 55.
По версии следствия, в ночь на 17 мая 1993 года он "обманным путем совместно с неустановленным лицом" завез на автомобиле в поле у деревни Хинколово Гатчинского района двух 21-летних девушек. Одну из них "на почве личных неприязненных отношений" он зарезал несколькими ударами ножа в шею и грудь, а вторую сначала несколько раз ударил "острым предметом" в шею, а затем поджег.
Девушка, однако, осталась жива, поскольку "преступление подозреваемый до конца не довел по причинам, не зависящим от него" - каким именно, не уточняется.
«
"В настоящее время мужчина задержан… В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Действия подозреваемого квалифицированы по статьям УК РСФСР об умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах. Почему еще по советскому Уголовному кодексу - УК РФ вступил в силу лишь в 1997 году, а до этого времени применялись нормы советского уголовного права.