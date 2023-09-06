https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html

В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет

В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет - РИА Новости, 06.09.2023

В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет

Мужчина, предположительно, зарезавший в Ленинградской области одну девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщило региональное управление... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:37

2023-09-06T17:37

2023-09-06T17:38

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Мужчина, предположительно, зарезавший в Ленинградской области одну девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщило региональное управление СК РФ в среду. Уголовное дело об убийстве возбудили в Гатчине в мае 1993 года: было найдено тело 21-летней девушки. В ходе следствия подозреваемого найти не удалось, поэтому дело приостановили, и оно стало "висяком". Спустя 30 лет, в августе 2023-го, следствие решили возобновить. "Проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшей, а также проведен ряд судебных экспертиз. [Все это] помогло восстановить полную картину произошедшего и установить конкретное лицо, причастное к данному преступлению", - рассказывают в СУСК. Подозреваемым оказался мужчина, которому на момент преступления было 25 лет, а сейчас, соответственно, 55. По версии следствия, в ночь на 17 мая 1993 года он "обманным путем совместно с неустановленным лицом" завез на автомобиле в поле у деревни Хинколово Гатчинского района двух 21-летних девушек. Одну из них "на почве личных неприязненных отношений" он зарезал несколькими ударами ножа в шею и грудь, а вторую сначала несколько раз ударил "острым предметом" в шею, а затем поджег. Девушка, однако, осталась жива, поскольку "преступление подозреваемый до конца не довел по причинам, не зависящим от него" - каким именно, не уточняется. "В настоящее время мужчина задержан… В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Действия подозреваемого квалифицированы по статьям УК РСФСР об умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах. Почему еще по советскому Уголовному кодексу - УК РФ вступил в силу лишь в 1997 году, а до этого времени применялись нормы советского уголовного права.

https://ria.ru/20230905/delo-1894216410.html

https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894584839.html

https://ria.ru/20230904/ubiystvo-1894070001.html

россия

ленинградская область

гатчина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, гатчина