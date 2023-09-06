Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 06.09.2023 (обновлено: 17:38 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html
В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет
В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет - РИА Новости, 06.09.2023
В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет
Мужчина, предположительно, зарезавший в Ленинградской области одну девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщило региональное управление... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:37
2023-09-06T17:38
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
гатчина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893692520_0:159:2834:1753_1920x0_80_0_0_d5479833a4d10fe3218e8e85d95999f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Мужчина, предположительно, зарезавший в Ленинградской области одну девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщило региональное управление СК РФ в среду. Уголовное дело об убийстве возбудили в Гатчине в мае 1993 года: было найдено тело 21-летней девушки. В ходе следствия подозреваемого найти не удалось, поэтому дело приостановили, и оно стало "висяком". Спустя 30 лет, в августе 2023-го, следствие решили возобновить. "Проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшей, а также проведен ряд судебных экспертиз. [Все это] помогло восстановить полную картину произошедшего и установить конкретное лицо, причастное к данному преступлению", - рассказывают в СУСК. Подозреваемым оказался мужчина, которому на момент преступления было 25 лет, а сейчас, соответственно, 55. По версии следствия, в ночь на 17 мая 1993 года он "обманным путем совместно с неустановленным лицом" завез на автомобиле в поле у деревни Хинколово Гатчинского района двух 21-летних девушек. Одну из них "на почве личных неприязненных отношений" он зарезал несколькими ударами ножа в шею и грудь, а вторую сначала несколько раз ударил "острым предметом" в шею, а затем поджег. Девушка, однако, осталась жива, поскольку "преступление подозреваемый до конца не довел по причинам, не зависящим от него" - каким именно, не уточняется. "В настоящее время мужчина задержан… В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Действия подозреваемого квалифицированы по статьям УК РСФСР об умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах. Почему еще по советскому Уголовному кодексу - УК РФ вступил в силу лишь в 1997 году, а до этого времени применялись нормы советского уголовного права.
https://ria.ru/20230905/delo-1894216410.html
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894584839.html
https://ria.ru/20230904/ubiystvo-1894070001.html
россия
ленинградская область
гатчина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893692520_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_623ec7ad9e9f90f4a2878dc0f8235860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, гатчина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область, Гатчина
В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет

В Ленобласти убийство одной девушки и покушение на другую раскрыли спустя 30 лет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Мужчина, предположительно, зарезавший в Ленинградской области одну девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщило региональное управление СК РФ в среду.
Уголовное дело об убийстве возбудили в Гатчине в мае 1993 года: было найдено тело 21-летней девушки. В ходе следствия подозреваемого найти не удалось, поэтому дело приостановили, и оно стало "висяком". Спустя 30 лет, в августе 2023-го, следствие решили возобновить.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Красноярские следователи завершили дело об убийстве девушек 23 года назад
Вчера, 07:02
«
"Проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшей, а также проведен ряд судебных экспертиз. [Все это] помогло восстановить полную картину произошедшего и установить конкретное лицо, причастное к данному преступлению", - рассказывают в СУСК.
Подозреваемым оказался мужчина, которому на момент преступления было 25 лет, а сейчас, соответственно, 55.
По версии следствия, в ночь на 17 мая 1993 года он "обманным путем совместно с неустановленным лицом" завез на автомобиле в поле у деревни Хинколово Гатчинского района двух 21-летних девушек. Одну из них "на почве личных неприязненных отношений" он зарезал несколькими ударами ножа в шею и грудь, а вторую сначала несколько раз ударил "острым предметом" в шею, а затем поджег.
Девушка, однако, осталась жива, поскольку "преступление подозреваемый до конца не довел по причинам, не зависящим от него" - каким именно, не уточняется.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Омичка получила десять лет за убийство, хотя ее брат взял вину на себя
17:16
«
"В настоящее время мужчина задержан… В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Действия подозреваемого квалифицированы по статьям УК РСФСР об умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах. Почему еще по советскому Уголовному кодексу - УК РФ вступил в силу лишь в 1997 году, а до этого времени применялись нормы советского уголовного права.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве девушки
4 сентября, 13:41
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьГатчина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала