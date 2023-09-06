https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894431166.html

Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник

Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2023

Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник

Турция детально изучает предложения России по газовому хабу и строительству второй в республике АЭС, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T04:40

2023-09-06T04:40

2023-09-06T04:43

турция

россия

в мире

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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турция детально изучает предложения России по газовому хабу и строительству второй в республике АЭС, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство второй в Турции АЭС в городе Синоп. "Все эти предложения сейчас мы детально изучаем. Ведем обсуждения", – сказал собеседник агентства. "Думаю, к концу года, у нас на руках будет четкий план действий", – добавил он.

https://ria.ru/20230906/peregovory-1894430795.html

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турция, россия, в мире