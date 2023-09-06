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Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2023
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04:40 06.09.2023 (обновлено: 04:43 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894431166.html
Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник
Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2023
Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник
Турция детально изучает предложения России по газовому хабу и строительству второй в республике АЭС, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:40
2023-09-06T04:43
турция
россия
в мире
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турция детально изучает предложения России по газовому хабу и строительству второй в республике АЭС, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство второй в Турции АЭС в городе Синоп. "Все эти предложения сейчас мы детально изучаем. Ведем обсуждения", – сказал собеседник агентства. "Думаю, к концу года, у нас на руках будет четкий план действий", – добавил он.
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турция, россия, в мире
Турция, Россия, В мире
Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник

Турция детально изучает предложения России по газовому хабу и второй АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Рабочие на строительстве атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочие на строительстве атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турция детально изучает предложения России по газовому хабу и строительству второй в республике АЭС, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство второй в Турции АЭС в городе Синоп.
"Все эти предложения сейчас мы детально изучаем. Ведем обсуждения", – сказал собеседник агентства.
"Думаю, к концу года, у нас на руках будет четкий план действий", – добавил он.
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