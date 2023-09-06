Рейтинг@Mail.ru
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 06.09.2023 (обновлено: 18:00 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/tsik-1894500465.html
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов - РИА Новости, 06.09.2023
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:05
2023-09-06T18:00
политика
дмитрий песков
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы Элле Памфиловой в нынешней выборной кампании в России. "Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы, сейчас очевидно преждевременно давать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Выборы в России пройдут в предстоящие выходные. Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893626624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий песков, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Дмитрий Песков, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов

Песков: преждевременно давать оценки работе ЦИК и Памфиловой по выборам-2023

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы Элле Памфиловой в нынешней выборной кампании в России.
"Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы, сейчас очевидно преждевременно давать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы в России пройдут в предстоящие выходные. Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой
1 сентября, 12:37
 
ПолитикаДмитрий ПесковЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала