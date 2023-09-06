https://ria.ru/20230906/tsik-1894500465.html

Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов

Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов - РИА Новости, 06.09.2023

Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:05

2023-09-06T13:05

2023-09-06T18:00

политика

дмитрий песков

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы Элле Памфиловой в нынешней выборной кампании в России. "Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы, сейчас очевидно преждевременно давать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Выборы в России пройдут в предстоящие выходные. Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230901/ukraina-1893626624.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023