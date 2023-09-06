https://ria.ru/20230906/tsik-1894500465.html
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов - РИА Новости, 06.09.2023
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:05
2023-09-06T13:05
2023-09-06T18:00
политика
дмитрий песков
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы Элле Памфиловой в нынешней выборной кампании в России. "Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы, сейчас очевидно преждевременно давать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Выборы в России пройдут в предстоящие выходные. Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893626624.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Дмитрий Песков, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Песков предложил оценивать работу ЦИК после проведения выборов
Песков: преждевременно давать оценки работе ЦИК и Памфиловой по выборам-2023
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно давать оценки работы Центральной избирательной комиссии РФ и ее главы Элле Памфиловой в нынешней выборной кампании в России.
"Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы, сейчас очевидно преждевременно давать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы в России пройдут в предстоящие выходные. Центризбирком сообщал, что в единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой