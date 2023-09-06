https://ria.ru/20230906/tsentr-1894517201.html

Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии

Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии - РИА Новости, 06.09.2023

Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии

Региональный образовательный центр для одаренных детей "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:55

2023-09-06T13:55

2023-09-06T13:55

год педагога и наставника

общество

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889015810_0:0:1575:886_1920x0_80_0_0_d790c57c92924272413b54ba795cbbd1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Региональный образовательный центр для одаренных детей "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября. Он создан по модели всероссийского образовательного центра и станет частью федеральной сети. "Сириус–10" будет работать по трем направлениям: наука, искусство и спорт", - говорится в сообщении. Одна из площадок центра – по направлению "Искусство" - будет располагаться на базе Специализированной школы искусств. Ее готовность к работе проверил глава республики Артур Парфенчиков. "По федеральному проекту в Карелии создаются центры выявления, поддержки и развития одаренных детей, работающие по принципу всероссийского центра "Сириус". Мы будем обучать детей изобразительному, музыкальному, хореографическому, театральному искусству и журналистике. Для педагогов будем проводить семинары и мастер-классы", - отметила директор школы Елена Тюрева. Глава Карелии поручил республиканскому министерству образования и спорта обустроить пришкольную территорию – оборудовать арт-зону, где дети могли бы заниматься рисованием и живописью на свежем воздухе. Отмечается, что в целом Школа искусств за последние несколько лет значительно обновилась. В двух ее зданиях проведен масштабный ремонт. "Результат этой работы виден, я рад, что наши планы воплотились в жизнь. Средства в ремонт вложены существенные – порядка 200 миллионов рублей – и федеральные, и республиканские. У Школы искусств своя специфика, и теперь дети получили возможность заниматься танцами, рисованием, гончарным делом, целым рядом направлений по дополнительному образованию. Сделано очень много, условия для ребят созданы хорошие и комфортные", - отметил Парфенчиков. В настоящее время продолжается обновление школы: ремонтируют проход в столовую, санитарные комнаты, дополнительные залы. Также идет косметический ремонт первого этажа здания, где разместится Центр диагностики и консультирования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор