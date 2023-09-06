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Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии - РИА Новости, 06.09.2023
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13:55 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/tsentr-1894517201.html
Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии
Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии - РИА Новости, 06.09.2023
Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии
Региональный образовательный центр для одаренных детей "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:55
2023-09-06T13:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Региональный образовательный центр для одаренных детей "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября. Он создан по модели всероссийского образовательного центра и станет частью федеральной сети. "Сириус–10" будет работать по трем направлениям: наука, искусство и спорт", - говорится в сообщении. Одна из площадок центра – по направлению "Искусство" - будет располагаться на базе Специализированной школы искусств. Ее готовность к работе проверил глава республики Артур Парфенчиков. "По федеральному проекту в Карелии создаются центры выявления, поддержки и развития одаренных детей, работающие по принципу всероссийского центра "Сириус". Мы будем обучать детей изобразительному, музыкальному, хореографическому, театральному искусству и журналистике. Для педагогов будем проводить семинары и мастер-классы", - отметила директор школы Елена Тюрева. Глава Карелии поручил республиканскому министерству образования и спорта обустроить пришкольную территорию – оборудовать арт-зону, где дети могли бы заниматься рисованием и живописью на свежем воздухе. Отмечается, что в целом Школа искусств за последние несколько лет значительно обновилась. В двух ее зданиях проведен масштабный ремонт. "Результат этой работы виден, я рад, что наши планы воплотились в жизнь. Средства в ремонт вложены существенные – порядка 200 миллионов рублей – и федеральные, и республиканские. У Школы искусств своя специфика, и теперь дети получили возможность заниматься танцами, рисованием, гончарным делом, целым рядом направлений по дополнительному образованию. Сделано очень много, условия для ребят созданы хорошие и комфортные", - отметил Парфенчиков. В настоящее время продолжается обновление школы: ремонтируют проход в столовую, санитарные комнаты, дополнительные залы. Также идет косметический ремонт первого этажа здания, где разместится Центр диагностики и консультирования.
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РИА Новости
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5
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96
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общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Образовательный центр для одаренных детей "Сириус-10" откроется в Карелии

© Фото : Администрация правительства КузбассаВ центре "Сириус. КуZбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников
В центре Сириус. КуZбасс стартовала профильная медицинская смена для школьников - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Региональный образовательный центр для одаренных детей "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.
"Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус–10" откроется в Петрозаводске 7 сентября. Он создан по модели всероссийского образовательного центра и станет частью федеральной сети. "Сириус–10" будет работать по трем направлениям: наука, искусство и спорт", - говорится в сообщении.
Одна из площадок центра – по направлению "Искусство" - будет располагаться на базе Специализированной школы искусств. Ее готовность к работе проверил глава республики Артур Парфенчиков.
"По федеральному проекту в Карелии создаются центры выявления, поддержки и развития одаренных детей, работающие по принципу всероссийского центра "Сириус". Мы будем обучать детей изобразительному, музыкальному, хореографическому, театральному искусству и журналистике. Для педагогов будем проводить семинары и мастер-классы", - отметила директор школы Елена Тюрева.
Глава Карелии поручил республиканскому министерству образования и спорта обустроить пришкольную территорию – оборудовать арт-зону, где дети могли бы заниматься рисованием и живописью на свежем воздухе.
Отмечается, что в целом Школа искусств за последние несколько лет значительно обновилась. В двух ее зданиях проведен масштабный ремонт.
"Результат этой работы виден, я рад, что наши планы воплотились в жизнь. Средства в ремонт вложены существенные – порядка 200 миллионов рублей – и федеральные, и республиканские. У Школы искусств своя специфика, и теперь дети получили возможность заниматься танцами, рисованием, гончарным делом, целым рядом направлений по дополнительному образованию. Сделано очень много, условия для ребят созданы хорошие и комфортные", - отметил Парфенчиков.
В настоящее время продолжается обновление школы: ремонтируют проход в столовую, санитарные комнаты, дополнительные залы. Также идет косметический ремонт первого этажа здания, где разместится Центр диагностики и консультирования.
 
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