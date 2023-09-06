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В Минэнерго надеются на запрет серого экспорта топлива в ближайшие дни
В Минэнерго надеются на запрет серого экспорта топлива в ближайшие дни - РИА Новости, 06.09.2023
В Минэнерго надеются на запрет серого экспорта топлива в ближайшие дни
Минэнерго РФ внесло в правительство и администрацию президента проект указа для запрета серого экспорта топлива и надеется на его принятие в ближайшие дни,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:33
2023-09-06T14:33
2023-09-06T14:33
россия
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
правительство рф
павел сорокин
цены на нефть
госдума рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство и администрацию президента проект указа для запрета серого экспорта топлива и надеется на его принятие в ближайшие дни, после чего право экспортировать останется только у производителей, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин."Принято принципиальное решение, чтобы этот серый экспорт запретить. Поэтому мы внесли уже проект указа, и он не только в правительство, но уже в администрацию. Он проходит финальную оценку, надеюсь, в ближайшие дни... сможем выйти с указанием запрета на данный серый экспорт, и право экспортировать будут иметь только заводы. Это тоже будет большая поддержка ценам, в том числе и на внутреннем рынке", - сказал Сорокин в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.
https://ria.ru/20230905/benzin-1894300922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф, павел сорокин, цены на нефть, госдума рф
Россия, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Правительство РФ, Павел Сорокин, Цены на нефть, Госдума РФ
В Минэнерго надеются на запрет серого экспорта топлива в ближайшие дни
Минэнерго внесло в правительство проект указа о запрете серого экспорта топлива