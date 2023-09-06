https://ria.ru/20230906/toplivo-1894524180.html

В Минэнерго надеются на запрет серого экспорта топлива в ближайшие дни

В Минэнерго надеются на запрет серого экспорта топлива в ближайшие дни - РИА Новости, 06.09.2023

В Минэнерго надеются на запрет серого экспорта топлива в ближайшие дни

Минэнерго РФ внесло в правительство и администрацию президента проект указа для запрета серого экспорта топлива и надеется на его принятие в ближайшие дни,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:33

2023-09-06T14:33

2023-09-06T14:33

россия

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

правительство рф

павел сорокин

цены на нефть

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство и администрацию президента проект указа для запрета серого экспорта топлива и надеется на его принятие в ближайшие дни, после чего право экспортировать останется только у производителей, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин."Принято принципиальное решение, чтобы этот серый экспорт запретить. Поэтому мы внесли уже проект указа, и он не только в правительство, но уже в администрацию. Он проходит финальную оценку, надеюсь, в ближайшие дни... сможем выйти с указанием запрета на данный серый экспорт, и право экспортировать будут иметь только заводы. Это тоже будет большая поддержка ценам, в том числе и на внутреннем рынке", - сказал Сорокин в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

https://ria.ru/20230905/benzin-1894300922.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф, павел сорокин, цены на нефть, госдума рф