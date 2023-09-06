https://ria.ru/20230906/tadzhikistan-1894516717.html

Более 60 российских учителей будут работать в Таджикистане

Более 60 российских учителей будут работать в Таджикистане - РИА Новости, 06.09.2023

Более 60 российских учителей будут работать в Таджикистане

Более 60 преподавателей из РФ прибыли в Таджикистан по программе "Российский учитель за рубежом", они будут работать в республике в 2023-2024 учебном году,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:52

2023-09-06T13:52

2023-09-06T13:52

год педагога и наставника

таджикистан

общество

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ДУШАНБЕ, 6 сен – РИА Новости. Более 60 преподавателей из РФ прибыли в Таджикистан по программе "Российский учитель за рубежом", они будут работать в республике в 2023-2024 учебном году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Душанбе Ляйсан Абдуллина. "В Таджикистан в рамках программы "Российский учитель за рубежом" для работы в 2023/24 учебном году прибыли 66 преподавателей. Десять из них впервые принимают участие в проекте, усилив педагогический состав школ на севере страны в Худжанде, Исфаре и Канибадаме", - сказала Абдуллина. По ее словам, в наступившем учебном году в 11 городах и поселках Таджикистана будут преподавать педагоги из 26 регионов РФ. "Они будут преподавать в школах Таджикистана русский язык, биологию, историю, информатику, физику, математику, географию и предметы начальной школы", - уточнила собеседница агентства. Программа "Российский учитель за рубежом" работает с 2017 года. Таджикистан стал первой страной, где был реализован данный проект.

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таджикистан, общество