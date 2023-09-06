https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894495248.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.09.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожили до 50 украинских солдат на краснолиманском направлении за сутки, сообщили в среду в сводке Минобороны... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:38
2023-09-06T12:38
2023-09-06T12:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожили до 50 украинских солдат на краснолиманском направлении за сутки, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - рассказали в российском военном ведомстве. Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией вели грамотные действия и отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Краснолиманском направлении