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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.09.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожили до 50 украинских солдат на краснолиманском направлении за сутки, сообщили в среду в сводке Минобороны... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:38

2023-09-06T12:38

2023-09-06T12:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожили до 50 украинских солдат на краснолиманском направлении за сутки, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. "Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - рассказали в российском военном ведомстве. Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией вели грамотные действия и отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф