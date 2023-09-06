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СМИ: в США не уточнили, войдут ли снаряды с ураном в пакет помощи Украине
СМИ: в США не уточнили, войдут ли снаряды с ураном в пакет помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: в США не уточнили, войдут ли снаряды с ураном в пакет помощи Украине
Американский чиновник не сказал, войдут ли снаряды с обедненным ураном в новый пакет помощи Украине стоимостью более 1 миллиарда долларов, о котором должен... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:15
2023-09-06T13:15
2023-09-06T13:18
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джо байден
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский чиновник не сказал, войдут ли снаряды с обедненным ураном в новый пакет помощи Украине стоимостью более 1 миллиарда долларов, о котором должен объявить госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает телеканал CNN. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. По данным CNN, он, как ожидается, объявит о новом пакете помощи для Украины. По информации телеканала, часть этой суммы будет направлена на содействие в сфере безопасности. "Когда его спросили, будет ли новый пакет... содержать боеприпасы с обедненным ураном... чиновник не стал давать комментарии", - говорится в сообщении CNN. Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном.
https://ria.ru/20230614/uran-1878079735.html
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украина, сша, энтони блинкен, джо байден, в мире
Украина, США, Энтони Блинкен, Джо Байден, В мире
СМИ: в США не уточнили, войдут ли снаряды с ураном в пакет помощи Украине
CNN: в США не уточнили, войдут ли снаряды с ураном в новый пакет помощи Украине