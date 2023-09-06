Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины
Слуцкий о снарядах с обедненным ураном: США сохраняют антироссийский плацдарм
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.
Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
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"США намерены сохранять антироссийский плацдарм при хунте (Владимира) Зеленского даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий", - написал Слуцкий.
Слуцкий добавил, что кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, переданные Украине ранее, не помогли и не помогут изменить ход спецоперации.
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"Англосаксонская политика сдерживания России перешла в стадию агонии… Все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части пошли на лом", - добавил он.
Пентагон в среду, 6 сентября, объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.