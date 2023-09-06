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Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины - РИА Новости, 06.09.2023
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22:39 06.09.2023 (обновлено: 22:49 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/slutskiy-1894642332.html
Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины
Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины - РИА Новости, 06.09.2023
Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины
США намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:39
2023-09-06T22:49
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
леонид слуцкий (политик)
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "США намерены сохранять антироссийский плацдарм при хунте (Владимира) Зеленского даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий", - написал Слуцкий.Слуцкий добавил, что кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, переданные Украине ранее, не помогли и не помогут изменить ход спецоперации. "Англосаксонская политика сдерживания России перешла в стадию агонии… Все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части пошли на лом", - добавил он. Пентагон в среду, 6 сентября, объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), министерство обороны сша, нато, госдума рф
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Леонид Слуцкий (политик), Министерство обороны США, НАТО, Госдума РФ
Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины

Слуцкий о снарядах с обедненным ураном: США сохраняют антироссийский плацдарм

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.
Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.
«
"США намерены сохранять антироссийский плацдарм при хунте (Владимира) Зеленского даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий", - написал Слуцкий.
Слуцкий добавил, что кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, переданные Украине ранее, не помогли и не помогут изменить ход спецоперации.
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«
"Англосаксонская политика сдерживания России перешла в стадию агонии… Все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части пошли на лом", - добавил он.
Пентагон в среду, 6 сентября, объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровЛеонид Слуцкий (политик)Министерство обороны СШАНАТОГосдума РФ
 
 
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