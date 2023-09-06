https://ria.ru/20230906/slutskiy-1894642332.html

Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины

Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины - РИА Новости, 06.09.2023

Слуцкий высказался об американских снарядах с обедненным ураном для Украины

США намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:39

2023-09-06T22:39

2023-09-06T22:49

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

леонид слуцкий (политик)

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "США намерены сохранять антироссийский плацдарм при хунте (Владимира) Зеленского даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий", - написал Слуцкий.Слуцкий добавил, что кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, переданные Украине ранее, не помогли и не помогут изменить ход спецоперации. "Англосаксонская политика сдерживания России перешла в стадию агонии… Все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части пошли на лом", - добавил он. Пентагон в среду, 6 сентября, объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894622319.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), министерство обороны сша, нато, госдума рф