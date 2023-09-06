https://ria.ru/20230906/regmatkapital-1894465413.html
В Ивановской области введут региональный маткапитал для многодетных
В Ивановской области введут региональный маткапитал для многодетных - РИА Новости, 06.09.2023
В Ивановской области введут региональный маткапитал для многодетных
В Ивановской области введут региональный материнский капитал для многодетных семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:51
2023-09-06T10:51
2023-09-06T10:51
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 6 сен – РИА Новости. В Ивановской области введут региональный материнский капитал для многодетных семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "С предложением ввести новую меру социальной поддержки для многодетных семей выступило региональное отделение партии "Единая Россия". Инициативу поддержал губернатор Станислав Воскресенский", – рассказал собеседник агентства. По его словам, глава региона выступил за то, чтобы распространить действие новой меры поддержки, в том числе, и на тех детей из многодетных семей, которые родились или родятся в сентябре этого года, еще до принятия регионального закона. Воскресенский поручил подготовить законопроект и внести в региональный парламент. "Предлагается введение разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей, и она не будет являться целевой, то есть семья ее сможет потратить, на что угодно. Выплата будет предоставляться на третьего и последующих детей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора. В Ивановской области также действует материнский капитал для студенческих семей. Получить его могут молодые родители-студенты в возрасте до 24 лет, которые на момент рождения ребенка очно учатся в вузе или колледже региона. По инициативе главы региона в прошлом году региональный материнский (студенческий) капитал увеличен в три раза до 150 тысяч рублей. Также по инициативе губернатора в Ивановской области начал действовать еще ряд мер социальной поддержки для многодетных семей. В их числе – льгота на транспортный налог, бесплатный проезд для детей-студентов в возрасте до 18 лет. Статус многодетной семьи продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет.
https://ria.ru/20211124/studkapital-1760604040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский
ИВАНОВО, 6 сен – РИА Новости. В Ивановской области введут региональный материнский капитал для многодетных семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"С предложением ввести новую меру социальной поддержки для многодетных семей выступило региональное отделение партии "Единая Россия
". Инициативу поддержал губернатор Станислав Воскресенский
", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, глава региона выступил за то, чтобы распространить действие новой меры поддержки, в том числе, и на тех детей из многодетных семей, которые родились или родятся в сентябре этого года, еще до принятия регионального закона.
Воскресенский поручил подготовить законопроект и внести в региональный парламент. "Предлагается введение разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей, и она не будет являться целевой, то есть семья ее сможет потратить, на что угодно. Выплата будет предоставляться на третьего и последующих детей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.
В Ивановской области региональный студкапитал увеличат почти втрое
В Ивановской области также действует материнский капитал для студенческих семей. Получить его могут молодые родители-студенты в возрасте до 24 лет, которые на момент рождения ребенка очно учатся в вузе или колледже региона. По инициативе главы региона в прошлом году региональный материнский (студенческий) капитал увеличен в три раза до 150 тысяч рублей.
Также по инициативе губернатора в Ивановской области начал действовать еще ряд мер социальной поддержки для многодетных семей. В их числе – льгота на транспортный налог, бесплатный проезд для детей-студентов в возрасте до 18 лет. Статус многодетной семьи продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет.