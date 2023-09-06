https://ria.ru/20230906/regmatkapital-1894465413.html

В Ивановской области введут региональный маткапитал для многодетных

В Ивановской области введут региональный маткапитал для многодетных - РИА Новости, 06.09.2023

В Ивановской области введут региональный маткапитал для многодетных

В Ивановской области введут региональный материнский капитал для многодетных семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:51

2023-09-06T10:51

2023-09-06T10:51

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 6 сен – РИА Новости. В Ивановской области введут региональный материнский капитал для многодетных семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "С предложением ввести новую меру социальной поддержки для многодетных семей выступило региональное отделение партии "Единая Россия". Инициативу поддержал губернатор Станислав Воскресенский", – рассказал собеседник агентства. По его словам, глава региона выступил за то, чтобы распространить действие новой меры поддержки, в том числе, и на тех детей из многодетных семей, которые родились или родятся в сентябре этого года, еще до принятия регионального закона. Воскресенский поручил подготовить законопроект и внести в региональный парламент. "Предлагается введение разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей, и она не будет являться целевой, то есть семья ее сможет потратить, на что угодно. Выплата будет предоставляться на третьего и последующих детей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора. В Ивановской области также действует материнский капитал для студенческих семей. Получить его могут молодые родители-студенты в возрасте до 24 лет, которые на момент рождения ребенка очно учатся в вузе или колледже региона. По инициативе главы региона в прошлом году региональный материнский (студенческий) капитал увеличен в три раза до 150 тысяч рублей. Также по инициативе губернатора в Ивановской области начал действовать еще ряд мер социальной поддержки для многодетных семей. В их числе – льгота на транспортный налог, бесплатный проезд для детей-студентов в возрасте до 18 лет. Статус многодетной семьи продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет.

https://ria.ru/20211124/studkapital-1760604040.html

ивановская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский