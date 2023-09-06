https://ria.ru/20230906/provokatsiya-1894422236.html

Эксперт допустил возможность провокаций Франции в Нигере

Эксперт допустил возможность провокаций Франции в Нигере - РИА Новости, 06.09.2023

Эксперт допустил возможность провокаций Франции в Нигере

Франция может попытаться спровоцировать Нигер на конфликт, чтобы осуществить вооруженное вторжение в эту страну, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T00:32

2023-09-06T00:32

2023-09-06T00:32

в мире

нигер

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Франция может попытаться спровоцировать Нигер на конфликт, чтобы осуществить вооруженное вторжение в эту страну, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор философии и антропологии Ниамейского университета Амаду Баунти Диялу. В понедельник назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских солдат. Он также заявил, что французские силы находятся в стране незаконно. По данным издания Monde, Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тысячи военных, дислоцированных в африканской стране. На прошлой неделе президент Франции Макрон заявил, что Париж осуждает попытки США и других стран отказаться от поддержки легитимных властей Нигера и продолжит поддерживать свергнутого президента страны Мохамеда Базума, а также дипломатические и военные усилия ЭКОВАС. "Это намерение президента Эммануэля Макрона. Эти провокации нацелены на то, чтобы вызвать столкновение между нашей и французской армиями", - заявил аналитик, комментируя заявления французского лидера. По мнению профессора, Франция ошибочно полагает, что будет иметь преимущество в случае любого вооруженного противостояния в таких странах как Нигер, Чад, Бенин, Габон и других. "Это ошибка, поскольку наша армия имеет более чем 30-летний боевой опыт. Ни у одного французского военного нет опыта наших солдат, мы хорошо знаем свою землю", - сказал Диялу, служивший в десантных войсках. По мнению эксперта, Нигер не будет прибегать к силе, но может запросить "вмешательства ООН, чтобы заставить Францию уйти из страны". Одновременно он обвинил французский военный контингент в саботаже борьбы с терроризмом, которой оправдывается военное присутствие Франции в Нигере. По его данным, французские беспилотники не атакуют анклавы террористов, а лишь совершают "полеты с целью устрашения", поскольку Франция не хочет расходовать дорогостоящее вооружение. В этих условиях французский контингент в действительности стал "препятствием на пути борьбы с терроризмом", в то время как армии Нигера, Мали и Буркина-Фасо были бы способны справиться с этой угрозой, считает эксперт. "Все, чем Франция занимается в Нигере, делается ради урана… Франция ведет здесь добычу урана порядка 50 лет, однако мы остаемся одной из беднейших стран мира… У нас нет электричества, мы на грани выживания", - напомнил он. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230905/posrednichestvo-1894208246.html

https://ria.ru/20230904/niger-1894189129.html

https://ria.ru/20230904/niger-1894190006.html

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в мире, нигер, франция, эммануэль макрон