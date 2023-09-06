Рейтинг@Mail.ru
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/posetitel-1894554404.html
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения - РИА Новости, 06.09.2023
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения
Охранник бара в Казани ударил посетителя кулаком в челюсть, тот умер в больнице на следующий день, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:42
2023-09-06T15:42
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740383_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_367e09da306cbec8a0e5e11738bea198.jpg
КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Охранник бара в Казани ударил посетителя кулаком в челюсть, тот умер в больнице на следующий день, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "По версии следствия, ночью 3 сентября 24-летний подозреваемый в ходе конфликта с 45-летним посетителем ударил мужчину кулаком в челюсть, и тот упал. Мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230905/napadenie-1894292523.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740383_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_0924a2fd55a926ba540e1cfc70db048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия, здоровье - общество
Происшествия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Здоровье - Общество
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения

В Казани посетитель бара умер в больнице после удара от охранника заведения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Охранник бара в Казани ударил посетителя кулаком в челюсть, тот умер в больнице на следующий день, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
«
"По версии следствия, ночью 3 сентября 24-летний подозреваемый в ходе конфликта с 45-летним посетителем ударил мужчину кулаком в челюсть, и тот упал. Мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Якутске разыскивают мужчину, ударившего девушку в баре
Вчера, 14:07
 
ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала