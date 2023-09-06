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В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения - РИА Новости, 06.09.2023
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения
Охранник бара в Казани ударил посетителя кулаком в челюсть, тот умер в больнице на следующий день, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:42
2023-09-06T15:42
2023-09-06T15:42
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Охранник бара в Казани ударил посетителя кулаком в челюсть, тот умер в больнице на следующий день, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "По версии следствия, ночью 3 сентября 24-летний подозреваемый в ходе конфликта с 45-летним посетителем ударил мужчину кулаком в челюсть, и тот упал. Мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия, здоровье - общество
Происшествия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Здоровье - Общество
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения
В Казани посетитель бара умер в больнице после удара от охранника заведения