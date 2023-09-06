https://ria.ru/20230906/pomosch-1894510497.html

СМИ: Блинкен может объявить о выделении военной помощи Украине

СМИ: Блинкен может объявить о выделении военной помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: Блинкен может объявить о выделении военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину, как ожидается, объявит о выделении военной помощи Киеву на 175-200 миллионов долларов, передает... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:35

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

энтони блинкен

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину, как ожидается, объявит о выделении военной помощи Киеву на 175-200 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. По данным телеканала CNN, он, как ожидается, объявит о новом пакете помощи для Украины. По информации телеканала, часть этой суммы будет направлена на содействие в сфере безопасности. "Ожидается, что визит Блинкена будет включать объявление новой военной помощи в размере от 175 до 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что приоритетным для США остается обеспечение противовоздушной обороны. Согласно агентству, на этой неделе также будет объявлено о другом, более крупном пакете военной помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230906/kongressvumen-1894430991.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

украина

россия

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украина, россия, киев, энтони блинкен, сергей лавров, нато