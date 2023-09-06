https://ria.ru/20230906/pokrov-1817983882.html

Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника

Покров Пресвятой Богородицы 2023: какого числа праздник, история, храмы, иконы

Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника

В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Ежегодно он приходится на 14 число месяца. История... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:15

2023-09-06T17:15

2023-09-06T17:15

религия

русская православная церковь

православие

покров пресвятой богородицы

религия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Ежегодно он приходится на 14 число месяца. История торжества, храмы, посвященные Богоматери, какие молитвы и акафисты читаются на службе в честь Девы Марии - в материале РИА Новости.Покров Пресвятой БогородицыВеликий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечают ежегодно в один и тот же день - 14 октября. Его история связана с событиями, произошедшими в Константинополе в 910 году: местному святому, Андрею Юродивому, явилась Дева Мария. В народе этот праздник получил название "Покров день". К этому времени завершались полевые работы и начинался сезон свадеб. Хотя события, приуроченные к торжеству, и произошли в далекой Византии, Покров очень полюбили на Руси.Какого числаПраздник относится к числу непереходящих, то есть не зависит от даты празднования Пасхи. Ежегодно он приходится на 14 октября. Примечательно, что в Греции, откуда пришло торжество, его не относят к числу великих и празднуют 28 октября. Греческая церковь совместила Покров с днем, когда вспоминают погибших героев, сопротивлявшихся вторжению Муссолини в 1940 году. Греки этот государственный праздник связывают с покровительством Пресвятой Девы.ИсторияНа Руси праздник установил князь Андрей Боголюбский (1155 – 1174 гг.), который почитал Андрея Юродивого как своего небесного покровителя. Первым автором жития святого считается священник храма Святой Софии Константинопольской, который был духовником юродивого. Подлинник рукописи не сохранился, а последующие переписчики часто изменяли текст по своему усмотрению и добавляли от себя то, о чем слышали и знали. Поэтому источники, описывающие явление Богоматери, противоречивы.Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Он очень быстро прижился на Руси, дал название многим городам и селам.Событие праздникаОдна из древних легенд гласит: во время очередной осады Константинополя варварами (некоторые источники предполагают, что это были наши предки русичи, еще не принявшие на тот момент христианство), горожане непрестанно молились во Влахернской церкви. Там хранились Крест Господень и риза Богородицы. В один из дней в этот храм пришел Андрей Юродивый вместе со своим учеником Епифанием. Внезапно он увидел Деву Марию, вошедшую через царские врата, — "очень высокую, в сопровождении грозных слуг". Помолившись, она сняла с себя "сияющий словно молния" омофор — длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи. Затем, "взяв в свои пречистые руки — был он велик и страшен, — распростерла над стоящими там людьми".Вскоре осада была неожиданно снята, враги отступили. Древнерусские князья Аскольд и Дир, жившие в те времена и ходившие с войском на Константинополь, возможно и были теми варварами. По легенде, чудо так поразило князей, что к концу жизни они приняли христианство.ТрадицииГлавным событием в день Покрова Пресвятой Богородицы, как и во все остальные церковные праздники, является служба. Она начинается накануне: 13 октября совершается всенощное бдение, а утром - литургия. После богослужения верующие, как правило, собираются вместе за праздничным столом. БогослужениеВ православных храмах служится малая вечерня, великая вечерня, утреня и литургия. Исполняются акафисты, прославляющие Деву Марию и сам праздник.МолитвыНа торжество принято читать следующие молитвы:На малой вечерне читаются:На великой вечерне:На утрене:Литургия включает в себя:ПроповедиПосле литургии священнослужители произносят проповеди. В них рассказывают об истории и смысле праздника; дают наставление верующим. ВеличанияКраткие песнопения, прославляющие Богородицу, начинаются со слова "Величаем" (или "Ублажаем") и поются на утрене и на литургии:ИконыПразднику посвящено множество икон. Самая древняя сохранившаяся из них относится к XIII веку и украшает западные врата Богородице-Рождественского собора (1227–1238) в Суздале. Все образы писались по-разному, но к XIV веку сформировались два основных направления: суздальское и новгородское. Изображения этого времени сейчас хранятся в Третьяковской галерее, Владимиро-Суздальском музее, Новгородском музее-заповеднике.Интересна история создания Псковской иконы Покрова Богородицы, которая была написана в XVI веке в память о спасении города от польских захватчиков. В 1581 году, когда Псков осадили иноземные войска, иноку Печерского монастыря Досифею привиделась Дева Мария: повелела взять ее образ и обнести его вокруг крепости. Как только это было сделано, враг отступил. Этот образ не похож на все остальные: на нем, помимо Богородицы с покровом, изображены стены Пскова.Издавна чествуют Покров и казаки - они считают Деву Марию своей покровительницей. Казачьи иконы по стилю несколько отличаются от остальных: на них изображается Богородица, укрывающая своей мантией всех людей.На современных образах, посвященных празднику, Богоматерь чаще всего изображается одна или в окружении ангелов.ХрамыПосле установления праздника, храмов, посвященных событию, строилось очень много. Один из самых древних - Храм Покрова на Нерли, построенный почти 1000 лет назад - в 1165 году Андреем Боголюбским.Покровский храм на Лыщиковой горе находится в Москве, он появился больше 300 лет назад и никогда не закрывался. Даже в 30-е годы прошлого века в нем собирались верующие для молитвы.Покровский храм в селе Акулово Московской области был построен в 1807 году графиней Шереметьевой-Разумовской, а во время войны с Наполеоном французские солдаты его разграбили и сожгли, только часть утвари помещица смогла укрыть в своем имении. После поражения наполеоновских войск она пожертвовала все свое состояние на его восстановление и содержание, а сама умерла в бедности.Собор Василия Блаженного (Храм Покрова Пресвятой Богородицы "что на рву") был возведен около 450 лет назад по приказу царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Восемь куполов символизируют восемь побед русской армии, а главный придел (особая часть храма), посвященный Покрову Богородицы, означает ее покровительство над всей Русской землей.Другие наиболее известные покровские храмы:Есть ли пост в этот деньНа Покров нет поста. Если же праздник выпадает на среду или пятницу (постные дни), то запрещается употреблять в пищу яйца, мясо, молоко и кисломолочные продукты, но разрешается есть рыбу.Приметы, обычаи и обрядыНа Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Считалось, что на Покров встречаются осень с зимой. Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю.Особым этот день был и для девушек, которые собирались выйти замуж: свадьба на Покров обещала долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме.Приметы на Покров связаны с погодой:

https://ria.ru/20230904/bogoroditsa-1816536327.html

https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, русская православная церковь, православие, покров пресвятой богородицы