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Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта - РИА Новости, 06.09.2023
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20:38 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/peregovory-1894631614.html
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта - РИА Новости, 06.09.2023
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари наращивание многопланового сотрудничества, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:38
2023-09-06T20:38
россия
египет
москва
михаил богданов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари наращивание многопланового сотрудничества, заявили в среду в МИД РФ. "Шестого сентября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Леонидович Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД России отметили, что в ходе беседы были затронуты "вопросы наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества, в том числе с учетом итогов саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге и саммита БРИКС в Йоханнесбурге". "Состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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россия, египет, москва, михаил богданов, брикс
Россия, Египет, Москва, Михаил Богданов, БРИКС
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта наращивание сотрудничества

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари наращивание многопланового сотрудничества, заявили в среду в МИД РФ.
"Шестого сентября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Леонидович Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД России отметили, что в ходе беседы были затронуты "вопросы наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества, в том числе с учетом итогов саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге и саммита БРИКС в Йоханнесбурге".
"Состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
В Каире прошла конференция к 80-летнему юбилею партнерства России и Египта
19 августа, 21:47
 
РоссияЕгипетМоскваМихаил БогдановБРИКС
 
 
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