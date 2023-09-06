https://ria.ru/20230906/peregovory-1894631614.html
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта - РИА Новости, 06.09.2023
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари наращивание многопланового сотрудничества, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:38
2023-09-06T20:38
2023-09-06T20:38
россия
египет
москва
михаил богданов
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари наращивание многопланового сотрудничества, заявили в среду в МИД РФ. "Шестого сентября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Леонидович Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД России отметили, что в ходе беседы были затронуты "вопросы наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества, в том числе с учетом итогов саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге и саммита БРИКС в Йоханнесбурге". "Состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230819/konferentsiya-1891061133.html
россия
египет
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, москва, михаил богданов, брикс
Россия, Египет, Москва, Михаил Богданов, БРИКС
Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта наращивание сотрудничества