https://ria.ru/20230906/peregovory-1894631614.html

Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта

Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта - РИА Новости, 06.09.2023

Замглавы МИД России провел переговоры с послом Египта

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари наращивание многопланового сотрудничества, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:38

2023-09-06T20:38

2023-09-06T20:38

россия

египет

москва

михаил богданов

брикс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари наращивание многопланового сотрудничества, заявили в среду в МИД РФ. "Шестого сентября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Леонидович Богданов принял посла Арабской Республики Египет в Москве Назиха Нагари по его просьбе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД России отметили, что в ходе беседы были затронуты "вопросы наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества, в том числе с учетом итогов саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге и саммита БРИКС в Йоханнесбурге". "Состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230819/konferentsiya-1891061133.html

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россия, египет, москва, михаил богданов, брикс