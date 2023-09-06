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В Кремле не ответили, кто возглавит Центр исторической памяти - РИА Новости, 06.09.2023
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12:38 06.09.2023 (обновлено: 12:49 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/pamyat-1894495020.html
В Кремле не ответили, кто возглавит Центр исторической памяти
В Кремле не ответили, кто возглавит Центр исторической памяти - РИА Новости, 06.09.2023
В Кремле не ответили, кто возглавит Центр исторической памяти
Пока неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который планируется создать в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:38
2023-09-06T12:49
дмитрий песков
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Пока неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который планируется создать в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране нужен Национальный центр исторической памяти, соответствующие поручения будут даны по итогам прошедшего во вторник заседания Российского организационного комитета "Победа"."Пока точно неизвестно. Но в предложении речь шла о том, чтобы этот центр был создан именно на базе музея (Музея Победы – ред.). А конкретно кто будет во главе, пока неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто возглавит создаваемый центр.Ранее о запуске пилотного проекта по созданию Национального центра исторической памяти говорила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, центр объединит несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.
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дмитрий песков, россия, владимир путин, политика
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Политика
В Кремле не ответили, кто возглавит Центр исторической памяти

Песков: имя руководителя будущего Центра исторической памяти пока неизвестно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Пока неизвестно, кто возглавит Национальный центр исторической памяти, который планируется создать в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране нужен Национальный центр исторической памяти, соответствующие поручения будут даны по итогам прошедшего во вторник заседания Российского организационного комитета "Победа".
"Пока точно неизвестно. Но в предложении речь шла о том, чтобы этот центр был создан именно на базе музея (Музея Победы – ред.). А конкретно кто будет во главе, пока неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто возглавит создаваемый центр.
Ранее о запуске пилотного проекта по созданию Национального центра исторической памяти говорила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, центр объединит несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.
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