https://ria.ru/20230906/onlayn-uslugi-1894527220.html

В Подмосковье доступны 300 онлайн-услуг для жителей региона

В Подмосковье доступны 300 онлайн-услуг для жителей региона - РИА Новости, 06.09.2023

В Подмосковье доступны 300 онлайн-услуг для жителей региона

Порядка 300-х услуг доступны в Подмосковье онлайн благодаря региональному порталу, при этом 34 из них предоставляются проактивно, сообщила министр... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:39

2023-09-06T14:39

2023-09-06T14:39

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московская область (подмосковье)

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госуслуги

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Порядка 300-х услуг доступны в Подмосковье онлайн благодаря региональному порталу, при этом 34 из них предоставляются проактивно, сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник. "Благодаря межведомственному взаимодействию сокращаем список необходимых документов и отменяем сверку в МФЦ. Сейчас на региональном портале доступно уже 300 услуг как для жителей, так и для бизнеса. Из них 34 предоставляем проактивно, а 12 комплексно", - рассказала Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По данным ведомства, в текущем году более 20 госуслуг были переведены в электронный вид. Например, онлайн стало возможно приватизировать муниципальное жилье и направить запрос на подготовку техпаспорта квартиры, подать заявление на техосмотр самоходных машин и оформить компенсацию на оплату местной телефонной связи. "В этом году в Подмосковье сразу в "цифре" появились новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный соцпаспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно, человек просто скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами", - добавила Куртяник.

https://ria.ru/20230718/medservisy-1884820595.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), цифровой гражданин, цифровизация, госуслуги