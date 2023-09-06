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ВСУ обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 06.09.2023
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12:13 06.09.2023 (обновлено: 12:20 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/obstrel-1894488617.html
ВСУ обстреляли Александровку ракетами
ВСУ обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска во вторник в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:13
2023-09-06T12:20
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.05 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230906/vybory-1894482037.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Александровку ракетами

ВСУ выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.05 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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