https://ria.ru/20230906/obstrel-1894488617.html
ВСУ обстреляли Александровку ракетами
ВСУ обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска во вторник в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:13
2023-09-06T12:13
2023-09-06T12:20
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.05 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230906/vybory-1894482037.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Александровку ракетами
ВСУ выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО