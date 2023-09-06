https://ria.ru/20230906/obstrel-1894488617.html

ВСУ обстреляли Александровку ракетами

ВСУ обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ обстреляли Александровку ракетами

Украинские войска во вторник в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:13

2023-09-06T12:13

2023-09-06T12:20

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.05 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20230906/vybory-1894482037.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия