Рейтинг@Mail.ru
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/obstrel-1894461002.html
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:28
2023-09-06T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили журналистам в администрации Запорожской области со ссылкой на оперативные службы. "5 сентября около 16.30 (совпадает с мск - ред.) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - рассказали в администрации, ссылаясь на оперативные службы. В результате обстрела разрушены строения, соседние дома повреждены.
https://ria.ru/20230830/drony-1893245734.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина

Жительница Новофедоровки Запорожской области погибла при ракетном ударе ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили журналистам в администрации Запорожской области со ссылкой на оперативные службы.
"5 сентября около 16.30 (совпадает с мск - ред.) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - рассказали в администрации, ссылаясь на оперативные службы.
В результате обстрела разрушены строения, соседние дома повреждены.
Директор Дома детского творчества в Каменке-Днепровской об атаке украинских дронов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества
30 августа, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала