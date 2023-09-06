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При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:28
2023-09-06T10:28
2023-09-06T10:28
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили журналистам в администрации Запорожской области со ссылкой на оперативные службы. "5 сентября около 16.30 (совпадает с мск - ред.) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - рассказали в администрации, ссылаясь на оперативные службы. В результате обстрела разрушены строения, соседние дома повреждены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
Жительница Новофедоровки Запорожской области погибла при ракетном ударе ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили журналистам в администрации Запорожской области со ссылкой на оперативные службы.
"5 сентября около 16.30 (совпадает с мск - ред.) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - рассказали в администрации, ссылаясь на оперативные службы.
В результате обстрела разрушены строения, соседние дома повреждены.
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