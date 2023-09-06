https://ria.ru/20230906/obstrel-1894461002.html

При обстреле села в Запорожской области погибла женщина

При обстреле села в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023

При обстреле села в Запорожской области погибла женщина

Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:28

2023-09-06T10:28

2023-09-06T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, погибла местная жительница и ранен мужчина, сообщили журналистам в администрации Запорожской области со ссылкой на оперативные службы. "5 сентября около 16.30 (совпадает с мск - ред.) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение", - рассказали в администрации, ссылаясь на оперативные службы. В результате обстрела разрушены строения, соседние дома повреждены.

https://ria.ru/20230830/drony-1893245734.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр