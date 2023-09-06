https://ria.ru/20230906/oblstrel-1894563589.html

При обстреле Волновахи пострадали шесть человек

При обстреле Волновахи пострадали шесть человек - РИА Новости, 06.09.2023

При обстреле Волновахи пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:13

2023-09-06T16:13

2023-09-06T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района в своем телеграм-канале."В 13:20 вследствие обстрела города Волноваха ранения получили шестеро человек. Госпитализированы в ЦРБ города Волноваха", - сообщила служба.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

волноваха

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина