https://ria.ru/20230906/oblstrel-1894563589.html
При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
При обстреле Волновахи пострадали шесть человек - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:13
2023-09-06T16:13
2023-09-06T16:25
специальная военная операция на украине
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волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Волновахи в ДНР, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района в своем телеграм-канале."В 13:20 вследствие обстрела города Волноваха ранения получили шестеро человек. Госпитализированы в ЦРБ города Волноваха", - сообщила служба.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
При обстреле Волновахи со стороны ВСУ ранены шесть человек, их госпитализировали