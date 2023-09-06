https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894507546.html

США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин

США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.09.2023

США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин

США в своей политике не считаются с Англией, используя ее только в своих интересах, Лондон уже давно стал ведомым в тандеме с Вашингтоном, заявил директор... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:24

2023-09-06T13:24

2023-09-06T13:24

сергей нарышкин

сша

в мире

великобритания

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США в своей политике не считаются с Англией, используя ее только в своих интересах, Лондон уже давно стал ведомым в тандеме с Вашингтоном, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Нарышкин порассуждал, имеет ли смысл применять термин "главный противник России" к англосаксам в целом. "Я не стал бы преувеличивать единство англосаксонских элит и их роль в международной политике, хотя и их недооценка также недопустима. Британская часть уже давно играет ведомую, а не ведущую роль в американо-британском тандеме", - отметил Нарышкин. "У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы – такую доктрину, впервые произнесенную еще в 1856 году лордом Палмерстоном, премьер-министром Великобритании, именно США виртуозно используют в своей внешней политике. Американцы не очень-то считаются со своими союзниками, используя их исключительно в своих интересах", - добавил он.

https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894299765.html

сша

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сергей нарышкин, сша, в мире, великобритания