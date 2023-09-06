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США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.09.2023
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13:24 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894507546.html
США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин
США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.09.2023
США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин
США в своей политике не считаются с Англией, используя ее только в своих интересах, Лондон уже давно стал ведомым в тандеме с Вашингтоном, заявил директор... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:24
2023-09-06T13:24
сергей нарышкин
сша
в мире
великобритания
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США в своей политике не считаются с Англией, используя ее только в своих интересах, Лондон уже давно стал ведомым в тандеме с Вашингтоном, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Нарышкин порассуждал, имеет ли смысл применять термин "главный противник России" к англосаксам в целом. "Я не стал бы преувеличивать единство англосаксонских элит и их роль в международной политике, хотя и их недооценка также недопустима. Британская часть уже давно играет ведомую, а не ведущую роль в американо-британском тандеме", - отметил Нарышкин. "У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы – такую доктрину, впервые произнесенную еще в 1856 году лордом Палмерстоном, премьер-министром Великобритании, именно США виртуозно используют в своей внешней политике. Американцы не очень-то считаются со своими союзниками, используя их исключительно в своих интересах", - добавил он.
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сергей нарышкин, сша, в мире, великобритания
Сергей Нарышкин, США, В мире, Великобритания
США в своей политике не считаются с Британией, заявил Нарышкин

Нарышкин: США не считаются с Британией, используют ее в своих интересах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США в своей политике не считаются с Англией, используя ее только в своих интересах, Лондон уже давно стал ведомым в тандеме с Вашингтоном, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Нарышкин порассуждал, имеет ли смысл применять термин "главный противник России" к англосаксам в целом.
«
"Я не стал бы преувеличивать единство англосаксонских элит и их роль в международной политике, хотя и их недооценка также недопустима. Британская часть уже давно играет ведомую, а не ведущую роль в американо-британском тандеме", - отметил Нарышкин.
"У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы – такую доктрину, впервые произнесенную еще в 1856 году лордом Палмерстоном, премьер-министром Великобритании, именно США виртуозно используют в своей внешней политике. Американцы не очень-то считаются со своими союзниками, используя их исключительно в своих интересах", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
МИД России предостерег США от возвращения ядерного оружия в Британию
Вчера, 14:38
 
Сергей НарышкинСШАВ миреВеликобритания
 
 
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