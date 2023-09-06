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Нарышкин рассказал об отношениях между СВР и КГБ Белоруссии - РИА Новости, 06.09.2023
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13:02 06.09.2023 (обновлено: 13:46 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894499955.html
Нарышкин рассказал об отношениях между СВР и КГБ Белоруссии
Нарышкин рассказал об отношениях между СВР и КГБ Белоруссии - РИА Новости, 06.09.2023
Нарышкин рассказал об отношениях между СВР и КГБ Белоруссии
Отношения между Службой внешней разведки России и Комитетом государственной безопасности Белоруссии носит особый, доверительный характер, их сотрудничество... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:02
2023-09-06T13:46
россия
белоруссия
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Отношения между Службой внешней разведки России и Комитетом государственной безопасности Белоруссии носит особый, доверительный характер, их сотрудничество будет плодотворно развиваться в интересах безопасности обеих стран, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Взаимодействие СВР РФ и КГБ Белоруссии обусловлено нерушимым братством российского и белорусского народов, совместно пролитой ими кровью на полях Великой Отечественной войны, подчеркнул Нарышкин."Весь период сотрудничества между нашими спецслужбами наглядно продемонстрировал общность подходов в различных сферах, включая политическую, экономическую, военно-стратегическую. Безусловно, наше взаимодействие прочно скреплено неизменно дружественными отношениями Москвы и Минска. Оглядываясь на историю нашего плодотворного сотрудничества, можно с уверенностью говорить о перспективах его дальнейшего практического наполнения в интересах безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь", - отметил Нарышкин. По его словам, сегодня, в условиях агрессивной политики США и их сателлитов в отношении России и Белоруссии особое значение для СВР и КГБ имеют дальнейшее повышение эффективности и совершенствование двустороннего сотрудничества для своевременного реагирования на растущие вызовы. "Особые, доверительные отношения между нашей Службой и Комитетом характеризуются стратегическим партнерством и исключительным уровнем взаимодействия. На плановой основе осуществляются контакты на уровне руководства ведомств, на экспертном уровне проводятся рабочие встречи для корректировки приоритетов в рамках стоящих перед нашими структурами задач по защите интересов России и Белоруссии, а также с целью предупреждения и своевременного реагирования на возникающие новые угрозы безопасности Союзного государства", - сказал Нарышкин. В этом плане наиболее эффективным инструментом по выстраиванию совместной работы является проведение регулярных заседаний коллегий СВР и КГБ, добавил он. "Хочу Вас заверить, что сотрудничество Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь развивается успешно, поступательно, осуществляется по широкому спектру направлений в интересах наших стран и находит полное понимание и поддержку у глав наших государств", - подытожил Нарышкин.
https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894497599.html
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россия, белоруссия, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал об отношениях между СВР и КГБ Белоруссии

Нарышкин: сотрудничество СВР и КГБ Белоруссии будет плодотворно развиваться

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Отношения между Службой внешней разведки России и Комитетом государственной безопасности Белоруссии носит особый, доверительный характер, их сотрудничество будет плодотворно развиваться в интересах безопасности обеих стран, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Взаимодействие СВР РФ и КГБ Белоруссии обусловлено нерушимым братством российского и белорусского народов, совместно пролитой ими кровью на полях Великой Отечественной войны, подчеркнул Нарышкин.
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"Весь период сотрудничества между нашими спецслужбами наглядно продемонстрировал общность подходов в различных сферах, включая политическую, экономическую, военно-стратегическую. Безусловно, наше взаимодействие прочно скреплено неизменно дружественными отношениями Москвы и Минска. Оглядываясь на историю нашего плодотворного сотрудничества, можно с уверенностью говорить о перспективах его дальнейшего практического наполнения в интересах безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь", - отметил Нарышкин.
По его словам, сегодня, в условиях агрессивной политики США и их сателлитов в отношении России и Белоруссии особое значение для СВР и КГБ имеют дальнейшее повышение эффективности и совершенствование двустороннего сотрудничества для своевременного реагирования на растущие вызовы.
"Особые, доверительные отношения между нашей Службой и Комитетом характеризуются стратегическим партнерством и исключительным уровнем взаимодействия. На плановой основе осуществляются контакты на уровне руководства ведомств, на экспертном уровне проводятся рабочие встречи для корректировки приоритетов в рамках стоящих перед нашими структурами задач по защите интересов России и Белоруссии, а также с целью предупреждения и своевременного реагирования на возникающие новые угрозы безопасности Союзного государства", - сказал Нарышкин. В этом плане наиболее эффективным инструментом по выстраиванию совместной работы является проведение регулярных заседаний коллегий СВР и КГБ, добавил он.
"Хочу Вас заверить, что сотрудничество Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь развивается успешно, поступательно, осуществляется по широкому спектру направлений в интересах наших стран и находит полное понимание и поддержку у глав наших государств", - подытожил Нарышкин.
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РоссияБелоруссияМоскваСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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