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Председатель совета по делам казачества сможет вручать казакам госнаграды

Председатель совета по делам казачества сможет вручать казакам госнаграды - РИА Новости, 06.09.2023

Председатель совета по делам казачества сможет вручать казакам госнаграды

Владимир Путин подписал указ, наделяющий главу совета по делам казачества правом в особом порядке вручать членам казачьих обществ медаль "За храбрость" II... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:19

2023-09-06T17:19

2023-09-06T17:19

российское казачество

российское казачество

россия

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Владимир Путин подписал указ, наделяющий главу совета по делам казачества правом в особом порядке вручать членам казачьих обществ медаль "За храбрость" II степени от имени президента РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что право вручать в особом порядке от имени президента Российской Федерации государственные награды Российской Федерации имеют <…> председатель совета при президенте РФ по делам казачества по согласованию с командующими группировками войск (сил) – членам казачьих обществ и иных объединений казаков, пребывающим в добровольческих формированиях и принимающим непосредственное личное участие в боевых операциях, связанных с выполнением задач специальной военной операции, – медаль "За храбрость" II степени", – говорится в тексте указа.В документе также отмечается, что это сделано в целях оперативного решения задач по награждению военнослужащих Вооруженных сил РФ, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, добровольцев, выполняющих задачи на СВО, а также лиц из числа личного состава МЧС, проявивших мужество, отвагу и героизм, волю к победе, преданность Родине, верность воинскому долгу.

россия

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

российское казачество, россия