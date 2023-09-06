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Председатель совета по делам казачества сможет вручать казакам госнаграды
Председатель совета по делам казачества сможет вручать казакам госнаграды - РИА Новости, 06.09.2023
Председатель совета по делам казачества сможет вручать казакам госнаграды
Владимир Путин подписал указ, наделяющий главу совета по делам казачества правом в особом порядке вручать членам казачьих обществ медаль "За храбрость" II... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:19
2023-09-06T17:19
2023-09-06T17:19
российское казачество
российское казачество
россия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Владимир Путин подписал указ, наделяющий главу совета по делам казачества правом в особом порядке вручать членам казачьих обществ медаль "За храбрость" II степени от имени президента РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что право вручать в особом порядке от имени президента Российской Федерации государственные награды Российской Федерации имеют <…> председатель совета при президенте РФ по делам казачества по согласованию с командующими группировками войск (сил) – членам казачьих обществ и иных объединений казаков, пребывающим в добровольческих формированиях и принимающим непосредственное личное участие в боевых операциях, связанных с выполнением задач специальной военной операции, – медаль "За храбрость" II степени", – говорится в тексте указа.В документе также отмечается, что это сделано в целях оперативного решения задач по награждению военнослужащих Вооруженных сил РФ, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, добровольцев, выполняющих задачи на СВО, а также лиц из числа личного состава МЧС, проявивших мужество, отвагу и героизм, волю к победе, преданность Родине, верность воинскому долгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия
Владимир Путин подписал указ, наделяющий главу совета по делам казачества правом в особом порядке вручать членам казачьих обществ медаль "За храбрость" II степени от имени президента РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что право вручать в особом порядке от имени президента Российской Федерации государственные награды Российской Федерации имеют <…> председатель совета при президенте РФ по делам казачества по согласованию с командующими группировками войск (сил) – членам казачьих обществ и иных объединений казаков, пребывающим в добровольческих формированиях и принимающим непосредственное личное участие в боевых операциях, связанных с выполнением задач специальной военной операции, – медаль "За храбрость" II степени", – говорится в тексте указа.
В документе также отмечается, что это сделано в целях оперативного решения задач по награждению военнослужащих Вооруженных сил РФ, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, добровольцев, выполняющих задачи на СВО, а также лиц из числа личного состава МЧС, проявивших мужество, отвагу и героизм, волю к победе, преданность Родине, верность воинскому долгу.