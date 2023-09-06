https://ria.ru/20230906/mnogopolyarnost-1894488146.html

Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным

Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным - РИА Новости, 06.09.2023

Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным

России после успешного завершения специальной военной операции предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:11

2023-09-06T12:11

2023-09-06T12:21

специальная военная операция на украине

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. России после успешного завершения специальной военной операции предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире, основанных на принципах равной и неделимой безопасности, заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона" директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."С уверенностью могу утверждать, что мир будет многополярным. Движение в этом направлении представляет собой естественное развитие системы международных отношений. Мы наблюдаем повсеместное утверждение государствами своего суверенитета, восстановление идентичности, укрепление альтернативных Западу центров силы", - сказал Нарышкин.Россия в этом мире будет собой, "самобытной цивилизацией, одним из полюсов в военно-политическом, экономическом и культурном отношении", отметил директор СВР."Для этого после успешного достижения целей специальной военной операции нам еще предстоит внести весомый вклад в выработку отвечающих вызовам XXI века новых норм международного взаимодействия, основанных на принципах равной и неделимой безопасности в многополярном мире", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, мир движется к многополярности "стихийно, вне рамок какого-либо плана, невзирая на мощное сопротивление слабеющего гегемона"."Повернуть этот процесс вспять, заставить народы вновь превратиться в молчаливое большинство, в статистов исторического процесса, возможно, пожалуй, только уничтожив одну половину человечества и до смерти запугав вторую", - отметил директор СВР."Многополярный мир, нравится кому-то это или нет, станет еще более сложным и непредсказуемым. Матрица из многочисленных и разнонаправленных интересов сделает непригодными любые "универсальные стандарты". Этот мир будет поражать разнообразием форм государственного развития, гибкостью в разрешении конфликтных ситуаций, многовекторностью технического и духовного прогресса", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20230901/lavrov-1893602774.html

https://ria.ru/20230815/mir-1890127680.html

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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)