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Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.09.2023 (обновлено: 12:21 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/mnogopolyarnost-1894488146.html
Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным
Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным - РИА Новости, 06.09.2023
Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным
России после успешного завершения специальной военной операции предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:11
2023-09-06T12:21
специальная военная операция на украине
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. России после успешного завершения специальной военной операции предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире, основанных на принципах равной и неделимой безопасности, заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона" директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."С уверенностью могу утверждать, что мир будет многополярным. Движение в этом направлении представляет собой естественное развитие системы международных отношений. Мы наблюдаем повсеместное утверждение государствами своего суверенитета, восстановление идентичности, укрепление альтернативных Западу центров силы", - сказал Нарышкин.Россия в этом мире будет собой, "самобытной цивилизацией, одним из полюсов в военно-политическом, экономическом и культурном отношении", отметил директор СВР."Для этого после успешного достижения целей специальной военной операции нам еще предстоит внести весомый вклад в выработку отвечающих вызовам XXI века новых норм международного взаимодействия, основанных на принципах равной и неделимой безопасности в многополярном мире", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, мир движется к многополярности "стихийно, вне рамок какого-либо плана, невзирая на мощное сопротивление слабеющего гегемона"."Повернуть этот процесс вспять, заставить народы вновь превратиться в молчаливое большинство, в статистов исторического процесса, возможно, пожалуй, только уничтожив одну половину человечества и до смерти запугав вторую", - отметил директор СВР."Многополярный мир, нравится кому-то это или нет, станет еще более сложным и непредсказуемым. Матрица из многочисленных и разнонаправленных интересов сделает непригодными любые "универсальные стандарты". Этот мир будет поражать разнообразием форм государственного развития, гибкостью в разрешении конфликтных ситуаций, многовекторностью технического и духовного прогресса", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20230901/lavrov-1893602774.html
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным

Нарышкин: Россия после завершения СВО предложит нормы для многополярного мира

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 Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. России после успешного завершения специальной военной операции предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире, основанных на принципах равной и неделимой безопасности, заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона" директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"С уверенностью могу утверждать, что мир будет многополярным. Движение в этом направлении представляет собой естественное развитие системы международных отношений. Мы наблюдаем повсеместное утверждение государствами своего суверенитета, восстановление идентичности, укрепление альтернативных Западу центров силы", - сказал Нарышкин.
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Россия в этом мире будет собой, "самобытной цивилизацией, одним из полюсов в военно-политическом, экономическом и культурном отношении", отметил директор СВР.
"Для этого после успешного достижения целей специальной военной операции нам еще предстоит внести весомый вклад в выработку отвечающих вызовам XXI века новых норм международного взаимодействия, основанных на принципах равной и неделимой безопасности в многополярном мире", - подчеркнул Нарышкин.
По его словам, мир движется к многополярности "стихийно, вне рамок какого-либо плана, невзирая на мощное сопротивление слабеющего гегемона".
"Повернуть этот процесс вспять, заставить народы вновь превратиться в молчаливое большинство, в статистов исторического процесса, возможно, пожалуй, только уничтожив одну половину человечества и до смерти запугав вторую", - отметил директор СВР.
"Многополярный мир, нравится кому-то это или нет, станет еще более сложным и непредсказуемым. Матрица из многочисленных и разнонаправленных интересов сделает непригодными любые "универсальные стандарты". Этот мир будет поражать разнообразием форм государственного развития, гибкостью в разрешении конфликтных ситуаций, многовекторностью технического и духовного прогресса", - сказал Нарышкин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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