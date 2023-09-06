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В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете - РИА Новости, 06.09.2023
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13:35 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/lavrov-1894509966.html
В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете
В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете - РИА Новости, 06.09.2023
В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете
Колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet в своей статье о поездке в Сочи на переговоры лидеров РФ и Турции обратил внимание на беседу трех "самых РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:35
2023-09-06T13:35
в мире
турция
россия
сергей лавров
хакан фидан
ибрагим калын
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СТАМБУЛ, 6 сен – РИА Новости. Колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet в своей статье о поездке в Сочи на переговоры лидеров РФ и Турции обратил внимание на беседу трех "самых загадочных людей на свете" - глав МИД двух стран и начальника турецкой разведки. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Лавров был очень подвижен. В какой-то момент глава МИД Турции Хакан Фидан, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын провели оживленную беседу в углу зала. Мы уже вернулись из Сочи, но я все еще думаю об этой трехсторонней беседе. Интересно, о чем говорили три самых загадочных человека на свете?" - пишет колумнист газеты Абдулкадир Сельви, отправившийся в Сочи в составе делегации журналистов. Колумнист отмечает, что один из турецких корреспондентов пожалел, что не говорит на русском языке, пока пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков давал комментарии российским журналистам. "Я предупредил коллегу: "Ты по-русски не говоришь, но смотри, будь осторожен. Песков говорит по-турецки, не болтай", - пишет Сельви. По мнению Сельви, обычно хладнокровный Путин тепло встретил Эрдогана.
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в мире, турция, россия, сергей лавров, хакан фидан, ибрагим калын
В мире, Турция, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Ибрагим Калын
В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете

Журналист обратил внимание на оживленную беседу Лаврова с турецкими чиновниками

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 сен – РИА Новости. Колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet в своей статье о поездке в Сочи на переговоры лидеров РФ и Турции обратил внимание на беседу трех "самых загадочных людей на свете" - глав МИД двух стран и начальника турецкой разведки.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
"Лавров был очень подвижен. В какой-то момент глава МИД Турции Хакан Фидан, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын провели оживленную беседу в углу зала. Мы уже вернулись из Сочи, но я все еще думаю об этой трехсторонней беседе. Интересно, о чем говорили три самых загадочных человека на свете?" - пишет колумнист газеты Абдулкадир Сельви, отправившийся в Сочи в составе делегации журналистов.
Колумнист отмечает, что один из турецких корреспондентов пожалел, что не говорит на русском языке, пока пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков давал комментарии российским журналистам. "Я предупредил коллегу: "Ты по-русски не говоришь, но смотри, будь осторожен. Песков говорит по-турецки, не болтай", - пишет Сельви.
По мнению Сельви, обычно хладнокровный Путин тепло встретил Эрдогана.
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В миреТурцияРоссияСергей ЛавровХакан ФиданИбрагим Калын
 
 
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