https://ria.ru/20230906/lavrov-1894509966.html

В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете

В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете - РИА Новости, 06.09.2023

В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете

Колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet в своей статье о поездке в Сочи на переговоры лидеров РФ и Турции обратил внимание на беседу трех "самых РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:35

в мире

турция

россия

сергей лавров

хакан фидан

ибрагим калын

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СТАМБУЛ, 6 сен – РИА Новости. Колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet в своей статье о поездке в Сочи на переговоры лидеров РФ и Турции обратил внимание на беседу трех "самых загадочных людей на свете" - глав МИД двух стран и начальника турецкой разведки. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Лавров был очень подвижен. В какой-то момент глава МИД Турции Хакан Фидан, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын провели оживленную беседу в углу зала. Мы уже вернулись из Сочи, но я все еще думаю об этой трехсторонней беседе. Интересно, о чем говорили три самых загадочных человека на свете?" - пишет колумнист газеты Абдулкадир Сельви, отправившийся в Сочи в составе делегации журналистов. Колумнист отмечает, что один из турецких корреспондентов пожалел, что не говорит на русском языке, пока пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков давал комментарии российским журналистам. "Я предупредил коллегу: "Ты по-русски не говоришь, но смотри, будь осторожен. Песков говорит по-турецки, не болтай", - пишет Сельви. По мнению Сельви, обычно хладнокровный Путин тепло встретил Эрдогана.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия, сергей лавров, хакан фидан, ибрагим калын