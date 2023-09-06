В Турции обсуждают разговор трех "самых загадочных" людей на свете
Журналист обратил внимание на оживленную беседу Лаврова с турецкими чиновниками
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 сен – РИА Новости. Колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet в своей статье о поездке в Сочи на переговоры лидеров РФ и Турции обратил внимание на беседу трех "самых загадочных людей на свете" - глав МИД двух стран и начальника турецкой разведки.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
"Лавров был очень подвижен. В какой-то момент глава МИД Турции Хакан Фидан, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын провели оживленную беседу в углу зала. Мы уже вернулись из Сочи, но я все еще думаю об этой трехсторонней беседе. Интересно, о чем говорили три самых загадочных человека на свете?" - пишет колумнист газеты Абдулкадир Сельви, отправившийся в Сочи в составе делегации журналистов.
Колумнист отмечает, что один из турецких корреспондентов пожалел, что не говорит на русском языке, пока пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков давал комментарии российским журналистам. "Я предупредил коллегу: "Ты по-русски не говоришь, но смотри, будь осторожен. Песков говорит по-турецки, не болтай", - пишет Сельви.
По мнению Сельви, обычно хладнокровный Путин тепло встретил Эрдогана.