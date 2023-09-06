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Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите - РИА Новости, 06.09.2023
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07:22 06.09.2023 (обновлено: 07:39 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/lavrov-1894435878.html
Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите
Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите - РИА Новости, 06.09.2023
Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит, передаёт... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:22
2023-09-06T07:39
в мире
индонезия
сергей лавров
россия
атр
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ДЖАКАРТА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит, передаёт корреспондент РИА Новости.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.МИД РФ не анонсировал каких-то возможных контактов российских представителей с американскими. Министр, как отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова, в рамках пребывания в Джакарте проведет серию встреч с региональными партнерами.Как заявляли в министерстве иностранных дел России, Москва в ходе Восточноазиатского саммита "считает важным обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион", а также "привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны ответственности НАТО".После Индонезии министр отправится в Бангладеш.
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в мире, индонезия, сергей лавров, россия, атр
В мире, Индонезия, Сергей Лавров, Россия, АТР
Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите

Лавров прибыл в Индонезию, где примет участие в Восточноазиатском саммите

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит, передаёт корреспондент РИА Новости.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.
Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.
МИД РФ не анонсировал каких-то возможных контактов российских представителей с американскими. Министр, как отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова, в рамках пребывания в Джакарте проведет серию встреч с региональными партнерами.
Как заявляли в министерстве иностранных дел России, Москва в ходе Восточноазиатского саммита "считает важным обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион", а также "привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны ответственности НАТО".
После Индонезии министр отправится в Бангладеш.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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В миреИндонезияСергей ЛавровРоссияАТР
 
 
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