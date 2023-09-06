https://ria.ru/20230906/lavrov-1894435878.html

Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите

Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите - РИА Новости, 06.09.2023

Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит, передаёт... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:22

2023-09-06T07:22

2023-09-06T07:39

в мире

индонезия

сергей лавров

россия

атр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg

ДЖАКАРТА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит, передаёт корреспондент РИА Новости.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.МИД РФ не анонсировал каких-то возможных контактов российских представителей с американскими. Министр, как отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова, в рамках пребывания в Джакарте проведет серию встреч с региональными партнерами.Как заявляли в министерстве иностранных дел России, Москва в ходе Восточноазиатского саммита "считает важным обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион", а также "привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны ответственности НАТО".После Индонезии министр отправится в Бангладеш.

https://ria.ru/20230901/lavrov-1893602774.html

индонезия

россия

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, сергей лавров, россия, атр