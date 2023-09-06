Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите
Лавров прибыл в Индонезию, где примет участие в Восточноазиатском саммите
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит, передаёт корреспондент РИА Новости.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.
Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.
МИД РФ не анонсировал каких-то возможных контактов российских представителей с американскими. Министр, как отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова, в рамках пребывания в Джакарте проведет серию встреч с региональными партнерами.
Как заявляли в министерстве иностранных дел России, Москва в ходе Восточноазиатского саммита "считает важным обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион", а также "привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны ответственности НАТО".
После Индонезии министр отправится в Бангладеш.