https://ria.ru/20230906/l-410-1894459935.html

На Камчатке приостановили эксплуатацию L-410 из-за отсутствия деталей

На Камчатке приостановили эксплуатацию L-410 из-за отсутствия деталей - РИА Новости, 06.09.2023

На Камчатке приостановили эксплуатацию L-410 из-за отсутствия деталей

Эксплуатацию чешских самолетов L-410 приостановили на Камчатке из-за отсутствия деталей, сообщили РИА Новости в правительстве Камчатского края. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:21

2023-09-06T10:21

2023-09-06T10:21

экономика

камчатка

камчатский край

магадан

уральский завод гражданской авиации

"аврора"

l-410

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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Эксплуатацию чешских самолетов L-410 приостановили на Камчатке из-за отсутствия деталей, сообщили РИА Новости в правительстве Камчатского края. "Камчатское авиационное предприятие остановило эксплуатацию L-410. Связано это с тем, что ресурс некоторых узлов и агрегатов закончился. На перевозке пассажиров это никак не скажется, потому что L-410 можно заменить другими воздушными судами и, в частности, вертолетами тоже", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что к этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту. "Правительство края, конечно, в курсе ситуации и принимает самое активное участие в решении этих проблем и прилагает максимум усилий для помощи АО "КАП" по импортозамещению. Сейчас прилагаются все усилия для того, чтобы "Уральский завод гражданской авиации" все-таки решил вопросы поддержания летной годности, как держатель сертификата разработчика. Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время", - добавила представитель правительства региона. Отмечается, что срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов. АО "Камчатское авиационное предприятие" принадлежит правительству Камчатского края и авиакомпании "Аврора". Компания осуществляет перевозки пассажиров по региону и в Магадан. L-410 - легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice (ныне - чешский завод Aircraft Industries). Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 килограммов груза на расстояние до 1500 километров.

https://ria.ru/20230905/aeroflot-1894420934.html

https://ria.ru/20230902/samolet-1893847590.html

камчатка

камчатский край

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, камчатка, камчатский край, магадан, уральский завод гражданской авиации, "аврора", l-410