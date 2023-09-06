https://ria.ru/20230906/l-410-1894459935.html
На Камчатке приостановили эксплуатацию L-410 из-за отсутствия деталей
На Камчатке приостановили эксплуатацию L-410 из-за отсутствия деталей - РИА Новости, 06.09.2023
На Камчатке приостановили эксплуатацию L-410 из-за отсутствия деталей
Эксплуатацию чешских самолетов L-410 приостановили на Камчатке из-за отсутствия деталей, сообщили РИА Новости в правительстве Камчатского края. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:21
2023-09-06T10:21
2023-09-06T10:21
экономика
камчатка
камчатский край
магадан
уральский завод гражданской авиации
"аврора"
l-410
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Эксплуатацию чешских самолетов L-410 приостановили на Камчатке из-за отсутствия деталей, сообщили РИА Новости в правительстве Камчатского края. "Камчатское авиационное предприятие остановило эксплуатацию L-410. Связано это с тем, что ресурс некоторых узлов и агрегатов закончился. На перевозке пассажиров это никак не скажется, потому что L-410 можно заменить другими воздушными судами и, в частности, вертолетами тоже", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что к этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту. "Правительство края, конечно, в курсе ситуации и принимает самое активное участие в решении этих проблем и прилагает максимум усилий для помощи АО "КАП" по импортозамещению. Сейчас прилагаются все усилия для того, чтобы "Уральский завод гражданской авиации" все-таки решил вопросы поддержания летной годности, как держатель сертификата разработчика. Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время", - добавила представитель правительства региона. Отмечается, что срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов. АО "Камчатское авиационное предприятие" принадлежит правительству Камчатского края и авиакомпании "Аврора". Компания осуществляет перевозки пассажиров по региону и в Магадан. L-410 - легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice (ныне - чешский завод Aircraft Industries). Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 килограммов груза на расстояние до 1500 километров.
https://ria.ru/20230905/aeroflot-1894420934.html
https://ria.ru/20230902/samolet-1893847590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, камчатка, камчатский край, магадан, уральский завод гражданской авиации, "аврора", l-410
Экономика, Камчатка, Камчатский край, Магадан, Уральский завод гражданской авиации, "Аврора", L-410
На Камчатке приостановили эксплуатацию L-410 из-за отсутствия деталей
Эксплуатацию чешских L-410 приостановили на Камчатке из-за отсутствия деталей
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Эксплуатацию чешских самолетов L-410 приостановили на Камчатке из-за отсутствия деталей, сообщили РИА Новости в правительстве Камчатского края.
"Камчатское авиационное предприятие остановило эксплуатацию L-410. Связано это с тем, что ресурс некоторых узлов и агрегатов закончился. На перевозке пассажиров это никак не скажется, потому что L-410 можно заменить другими воздушными судами и, в частности, вертолетами тоже", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что к этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту.
"Правительство края, конечно, в курсе ситуации и принимает самое активное участие в решении этих проблем и прилагает максимум усилий для помощи АО "КАП" по импортозамещению. Сейчас прилагаются все усилия для того, чтобы "Уральский завод гражданской авиации
" все-таки решил вопросы поддержания летной годности, как держатель сертификата разработчика. Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время", - добавила представитель правительства региона.
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Отмечается, что срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов.
АО "Камчатское авиационное предприятие" принадлежит правительству Камчатского края и авиакомпании "Аврора
". Компания осуществляет перевозки пассажиров по региону и в Магадан
.
L-410 - легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice (ныне - чешский завод Aircraft Industries). Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 килограммов груза на расстояние до 1500 километров.
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