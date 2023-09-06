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Госдеп: США выделяют свыше 200 миллионов долларов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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22:37 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/gumpomosch-1894642105.html
Госдеп: США выделяют свыше 200 миллионов долларов на гумпомощь Украине
Госдеп: США выделяют свыше 200 миллионов долларов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Госдеп: США выделяют свыше 200 миллионов долларов на гумпомощь Украине
США в рамках нового пакета помощи выделяют свыше 200 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Украине и еще примерно столько же – на поддержку реформ... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:37
2023-09-06T22:37
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи выделяют свыше 200 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Украине и еще примерно столько же – на поддержку реформ в этой стране, говорится в распространенном в среду заявлении госдепартамента. Согласно этим данным, 206 миллионов долларов планируется выделить для оказания "критически важной поддержки", включая продовольствие и питьевую воду для лиц как внутри самой Украине, так и бежавшим в соседние страны. Помимо этого, США выделяют 203 миллиона долларов на "поддержку прозрачности и подотчетности госучреждений, стимулирование связанных с антикоррупционной борьбой ключевых реформ, а также поддержку верховенства закона и правосудия". Еще 300 миллионов долларов предполагается направить на "поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка" на территориях, якобы подвергающихся обстрелам со стороны РФ. Дополнительно американские власти намерены направить 90,5 миллиона долларов на содействие Украине в разминировании ее территорий, 100 миллионов – на поддержку долгосрочных военных потребностей Киева, а также 5,4 миллиона из конфискованных российских активов – на поддержку украинских ветеранов. Отдельным трэком США выделяют военную помощь на сумму до 175 миллионов долларов за счет арсеналов Пентагона. Она, как отмечается, включает в себя компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее военное оборудование.
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894640528.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, украина, россия, пентагон
В мире, США, Государственный департамент США, Украина, Россия, Пентагон
Госдеп: США выделяют свыше 200 миллионов долларов на гумпомощь Украине

Госдеп: США выделяют свыше 200 миллионов долларов на гумпомощь Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи выделяют свыше 200 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Украине и еще примерно столько же – на поддержку реформ в этой стране, говорится в распространенном в среду заявлении госдепартамента.
Согласно этим данным, 206 миллионов долларов планируется выделить для оказания "критически важной поддержки", включая продовольствие и питьевую воду для лиц как внутри самой Украине, так и бежавшим в соседние страны.
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Помимо этого, США выделяют 203 миллиона долларов на "поддержку прозрачности и подотчетности госучреждений, стимулирование связанных с антикоррупционной борьбой ключевых реформ, а также поддержку верховенства закона и правосудия".
Еще 300 миллионов долларов предполагается направить на "поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка" на территориях, якобы подвергающихся обстрелам со стороны РФ.
Дополнительно американские власти намерены направить 90,5 миллиона долларов на содействие Украине в разминировании ее территорий, 100 миллионов – на поддержку долгосрочных военных потребностей Киева, а также 5,4 миллиона из конфискованных российских активов – на поддержку украинских ветеранов.
Отдельным трэком США выделяют военную помощь на сумму до 175 миллионов долларов за счет арсеналов Пентагона. Она, как отмечается, включает в себя компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее военное оборудование.
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