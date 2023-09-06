https://ria.ru/20230906/avtobusy-1894489689.html

Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения

Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения - РИА Новости, 06.09.2023

Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения

Власти Вологодской области впервые организованно закупят 118 автобусов для муниципалитетов за счет специального кредита, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:42

2023-09-06T12:42

2023-09-06T12:42

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

правительство вологодской области

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ВОЛОГДА, 6 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области впервые организованно закупят 118 автобусов для муниципалитетов за счет специального кредита, сообщила пресс-служба правительства области. По информации пресс-службы, кредит выделят из федерального бюджета по поручению президента РФ о развитии общественного транспорта в регионах. "Потребность в обновлении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования мы сформировали весной, с учетом заявок от округов и районов она составила 118 единиц транспорта. Источник федерального финансирования известен, это будут специальные казначейские кредиты, которые не потребуют дополнительных инвестиций от муниципалитетов. Для нашего региона лимит средств определен в размере 500 миллионов рублей, и мы полностью его используем", – приводит пресс-служба слова главы региона Олега Кувшинникова. Как сообщает пресс-служба, средства кредита будут распределены по муниципалитетам, автобусы для внутрирайонных и межмуниципальных маршрутов они закупят самостоятельно. В соответствии с современными требованиями, транспорт укомплектуют тахографами и модулями ГЛОНАСС.

https://ria.ru/20230901/most-1894051365.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников, правительство вологодской области