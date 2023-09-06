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Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения - РИА Новости, 06.09.2023
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Вологодская область
 
12:42 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/avtobusy-1894489689.html
Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения
Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения - РИА Новости, 06.09.2023
Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения
Власти Вологодской области впервые организованно закупят 118 автобусов для муниципалитетов за счет специального кредита, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:42
2023-09-06T12:42
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
правительство вологодской области
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ВОЛОГДА, 6 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области впервые организованно закупят 118 автобусов для муниципалитетов за счет специального кредита, сообщила пресс-служба правительства области. По информации пресс-службы, кредит выделят из федерального бюджета по поручению президента РФ о развитии общественного транспорта в регионах. "Потребность в обновлении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования мы сформировали весной, с учетом заявок от округов и районов она составила 118 единиц транспорта. Источник федерального финансирования известен, это будут специальные казначейские кредиты, которые не потребуют дополнительных инвестиций от муниципалитетов. Для нашего региона лимит средств определен в размере 500 миллионов рублей, и мы полностью его используем", – приводит пресс-служба слова главы региона Олега Кувшинникова. Как сообщает пресс-служба, средства кредита будут распределены по муниципалитетам, автобусы для внутрирайонных и межмуниципальных маршрутов они закупят самостоятельно. В соответствии с современными требованиями, транспорт укомплектуют тахографами и модулями ГЛОНАСС.
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вологодская область, олег кувшинников, правительство вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Правительство Вологодской области

Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Салон автобуса
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ВОЛОГДА, 6 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области впервые организованно закупят 118 автобусов для муниципалитетов за счет специального кредита, сообщила пресс-служба правительства области.
По информации пресс-службы, кредит выделят из федерального бюджета по поручению президента РФ о развитии общественного транспорта в регионах.
"Потребность в обновлении подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования мы сформировали весной, с учетом заявок от округов и районов она составила 118 единиц транспорта. Источник федерального финансирования известен, это будут специальные казначейские кредиты, которые не потребуют дополнительных инвестиций от муниципалитетов. Для нашего региона лимит средств определен в размере 500 миллионов рублей, и мы полностью его используем", – приводит пресс-служба слова главы региона Олега Кувшинникова.
Как сообщает пресс-служба, средства кредита будут распределены по муниципалитетам, автобусы для внутрирайонных и межмуниципальных маршрутов они закупят самостоятельно. В соответствии с современными требованиями, транспорт укомплектуют тахографами и модулями ГЛОНАСС.
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