https://ria.ru/20230906/aeroflot-1894560480.html

Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф"

Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф" - РИА Новости, 06.09.2023

Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф"

Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф", который стал продолжением серии мероприятий, посвященных 100-летнему... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:45

2023-09-06T16:45

2023-09-06T16:45

фото

аэрофлот

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894551487_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e2c13b9b7ea9dbb36961e966a2cd857b.jpg

Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф", который стал продолжением серии мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею компании. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню на "Фестивале в мегаполисах". Блюда можно было попробовать в 100 ресторанах в различных городах России. Шестнадцать шеф-поваров, которые получили больше всего положительных откликов гурманов, стали участниками конкурса "SU-Шеф" в Москве. Финалисты подготовили холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Новое меню бизнес-клааса по результатам конкурса появится на борту самолетов Аэрофлота в декабре. Подробности состязания — в фотоленте.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, аэрофлот, новости компаний - экономика