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Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф" - РИА Новости, 06.09.2023
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16:45 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/aeroflot-1894560480.html
Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф"
Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф" - РИА Новости, 06.09.2023
Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф"
Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф", который стал продолжением серии мероприятий, посвященных 100-летнему... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:45
2023-09-06T16:45
фото
аэрофлот
новости компаний - экономика
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Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф", который стал продолжением серии мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею компании. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню на "Фестивале в мегаполисах". Блюда можно было попробовать в 100 ресторанах в различных городах России. Шестнадцать шеф-поваров, которые получили больше всего положительных откликов гурманов, стали участниками конкурса "SU-Шеф" в Москве. Финалисты подготовили холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Новое меню бизнес-клааса по результатам конкурса появится на борту самолетов Аэрофлота в декабре. Подробности состязания — в фотоленте.
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фото, фото, аэрофлот, новости компаний - экономика
Фото, Аэрофлот, Новости компаний - Экономика

Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф"

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Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф", который стал продолжением серии мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею компании. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню на "Фестивале в мегаполисах". Блюда можно было попробовать в 100 ресторанах в различных городах России. Шестнадцать шеф-поваров, которые получили больше всего положительных откликов гурманов, стали участниками конкурса "SU-Шеф" в Москве. Финалисты подготовили холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Новое меню бизнес-клааса по результатам конкурса появится на борту самолетов Аэрофлота в декабре. Подробности состязания — в фотоленте.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф".
Всероссийский гастрономический конкурс SU-Шеф
Аэрофлот подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф".
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
1 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Гастрономическое состязание прошло в одном из столичных ресторанов.
Всероссийский гастрономический конкурс SU-Шеф
Гастрономическое состязание прошло в одном из столичных ресторанов.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
2 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Финалисты подготовили для конкурса холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Лучшие из них создадут блюда для нового меню бизнес-класса, которое появится на борту в декабре.
Всероссийский гастрономический конкурс SU-Шеф
Финалисты подготовили для конкурса холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Лучшие из них создадут блюда для нового меню бизнес-класса, которое появится на борту в декабре.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
3 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Конкурс "SU-Шеф" стал продолжением событий, приуроченных к столетнему юбилею Аэрофлота. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню. На фото — бортпроводницы, пришедшие поддержать участников и украсить конкурс.

Бортпроводницы, пришедшие поддержать участников и украсить конкурс

Конкурс "SU-Шеф" стал продолжением событий, приуроченных к столетнему юбилею Аэрофлота. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню. На фото — бортпроводницы, пришедшие поддержать участников и украсить конкурс.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
4 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Лучшие блюда выбирало профессиональное жюри. А в самой дегустации приняли участие и топ-менеджеры Аэрофлота, давшие свою оценку блюдам и работе их создателей.
Лучшие блюда выбирало профессиональное жюри. А в самой дегустации приняли участие и топ-менеджеры Аэрофлота, давшие свою оценку блюдам и работе их создателей
Лучшие блюда выбирало профессиональное жюри. А в самой дегустации приняли участие и топ-менеджеры Аэрофлота, давшие свою оценку блюдам и работе их создателей.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
5 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Общение конкурсантов с членами жюри проходило весело и непринужденно.
Всероссийский гастрономический конкурс SU-Шеф
Общение конкурсантов с членами жюри проходило весело и непринужденно.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
6 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"По результатам всероссийского конкурса "SU-Шеф" третье место занял Роман Чемеренко, представляющий город Красноярск.
Всероссийский гастрономический конкурс SU-Шеф
По результатам всероссийского конкурса "SU-Шеф" третье место занял Роман Чемеренко, представляющий город Красноярск.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
7 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Обладателем "серебра" стал Игорь Шиянов, шеф-повар ресторана из Нижнего Новгорода.
Обладателем серебра стал Игорь Шиянов, шеф-повар ресторана из Нижнего Новгорода
Обладателем "серебра" стал Игорь Шиянов, шеф-повар ресторана из Нижнего Новгорода.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
8 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Победителем конкурса признан Дмитрий Решетников, бренд-шеф одного из петербургских ресторанов.
Всероссийский гастрономический конкурс SU-Шеф
Победителем конкурса признан Дмитрий Решетников, бренд-шеф одного из петербургских ресторанов.
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
9 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

"Бортовая кухня – это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет – это приключение и предвкушение чего-то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями", — рассказал Дмитрий Решетников.

Всероссийский гастрономический конкурс SU-Шеф

"Бортовая кухня – это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет – это приключение и предвкушение чего-то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями", — рассказал Дмитрий Решетников.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
10 из 11
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

"Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок", — поделился триумфатор гастрономического состязания.

Дмитрий Решетников, бренд-шеф одного из петербургских ресторанов

"Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок", — поделился триумфатор гастрономического состязания.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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