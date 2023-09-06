Поединок мастеров высокой кухни: Аэрофлот назвал лидеров конкурса "SU-Шеф"

Конкурс "SU-Шеф" стал продолжением событий, приуроченных к столетнему юбилею Аэрофлота. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню. На фото — бортпроводницы, пришедшие поддержать участников и украсить конкурс.
Конкурс "SU-Шеф" стал продолжением событий, приуроченных к столетнему юбилею Аэрофлота. Ранее лучшие российские шефы боролись за право стать авторами бортового меню. На фото — бортпроводницы, пришедшие поддержать участников и украсить конкурс.
"Бортовая кухня – это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет – это приключение и предвкушение чего-то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями", — рассказал Дмитрий Решетников.
"Бортовая кухня – это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет – это приключение и предвкушение чего-то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями", — рассказал Дмитрий Решетников.
"Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок", — поделился триумфатор гастрономического состязания.
"Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок", — поделился триумфатор гастрономического состязания.