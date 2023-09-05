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Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому Звегинцеву - РИА Новости, 05.09.2023
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09:39 05.09.2023 (обновлено: 09:49 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/zvegintsev-1894227812.html
Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому Звегинцеву
Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому Звегинцеву - РИА Новости, 05.09.2023
Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому Звегинцеву
Советский районный суд Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики им... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:39
2023-09-05T09:49
происшествия
новосибирск
новосибирская область
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерию Звегинцеву, сообщает во вторник управление судебного департамента в Новосибирской области. "Постановлением Советского районного суда Новосибирска 04.09.2023 Звегинцеву В.И., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, до 07.12.2023 г., с сохранением ранее возложенных ограничений", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в силу. О том, что в отношении Валерия Звегинцева возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, стало известно в мае из опубликованного на сайте ИТПМ СО РАН письма сотрудников института. Комментариями следствия по делу Звегинцева РИА Новости не располагает. Под домашним арестом ученый находится с 7 апреля текущего года. Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляли о невиновности своих коллег и писали о том, что все трое ученых известны своими блестящими научными результатами несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не покинули Россию. Сотрудники института обращались к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, российская академия наук
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Российская академия наук
Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому Звегинцеву

В Новосибирске продлен домашний арест обвиняемому в госизмене ученому Звегинцеву

© Фото : ИТПМ СО РАНВалерий Звегинцев
Валерий Звегинцев - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : ИТПМ СО РАН
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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерию Звегинцеву, сообщает во вторник управление судебного департамента в Новосибирской области.
«
"Постановлением Советского районного суда Новосибирска 04.09.2023 Звегинцеву В.И., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, до 07.12.2023 г., с сохранением ранее возложенных ограничений", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в силу.
О том, что в отношении Валерия Звегинцева возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, стало известно в мае из опубликованного на сайте ИТПМ СО РАН письма сотрудников института. Комментариями следствия по делу Звегинцева РИА Новости не располагает. Под домашним арестом ученый находится с 7 апреля текущего года.
Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка.
В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляли о невиновности своих коллег и писали о том, что все трое ученых известны своими блестящими научными результатами несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не покинули Россию. Сотрудники института обращались к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
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