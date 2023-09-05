https://ria.ru/20230905/zerno-1894270836.html

Песков рассказал о реализации инициативы по поставкам зерна странам Африки

Песков рассказал о реализации инициативы по поставкам зерна странам Африки - РИА Новости, 05.09.2023

Песков рассказал о реализации инициативы по поставкам зерна странам Африки

Сейчас на практике реализуется инициатива по поставке 1 миллиона тонн зерна пяти беднейшим государствам Африки, которая была озвучена президентом России... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:46

2023-09-05T12:46

2023-09-05T12:46

экономика

африка

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сейчас на практике реализуется инициатива по поставке 1 миллиона тонн зерна пяти беднейшим государствам Африки, которая была озвучена президентом России Владимиром Путиным на саммите "Россия-Африка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, этого понимания нет. Вместе с тем сейчас уже на практике реализуется вот та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите "Россия-Африка", по поставке пяти беднейшим государствам Африки. Это тоже наше российское бесплатное зерно", - заявил Песков. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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экономика, африка, дмитрий песков, россия, владимир путин, оон, в мире