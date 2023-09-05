https://ria.ru/20230905/zemlya-1894174681.html

Москва предоставила более 80 га земли для реализации МаИП в ТиНАО

Москва предоставила более 80 га земли для реализации МаИП в ТиНАО - РИА Новости, 05.09.2023

Москва предоставила более 80 га земли для реализации МаИП в ТиНАО

Власти столицы выделили на протяжении последних 5 лет более 80 га земли для воплощения 19 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Новой Москве, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:10

2023-09-05T10:10

2023-09-05T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7aeb00a4c55f3f0e70ee5fb8d4cc792.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Власти столицы выделили на протяжении последних 5 лет более 80 га земли для воплощения 19 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Новой Москве, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 84,3 га земли для реализации девятнадцати масштабных инвестиционных проектов в Троицком и Новомосковском округах. В ТиНАО уже построены или продолжают возводиться деловые центры, спортивные объекты, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Общая площадь объектов составит порядка 1 млн кв. м", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В материале отмечается, что масштабные инвестпроекты являются значимыми с точки зрения освоения свободных участков земель на территории Москвы. Эти проекты направлены на рост числа рабочих мест, развитие инфраструктуры и увеличение объема инвестиций в городскую экономику. Для их реализации власти столицы предоставляют земельные участки без проведения торгов в аренду, срок которой составляет 5 лет. Как правило, предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной инфраструктуре.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на территории Новой Москвы власти в рамках масштабных инвестпроектов выделили инвесторам участки земли для построения 5 многофункциональных комплексов, площадь которых превышает 400 тыс. "квадратов", 5 новых производств и технопарков, площадь которых составляет порядка 215 тыс. "квадратов". Кроме того, земля была выделена для возведения 3 учреждений образования на 2,1 тыс. ребят, а также для возведения транспортных объектов, спорткомплекса и других сооружений.В пресс-службе пояснили, что в рамках МаИП в Коммунарке уже открыта школа, которая рассчитана на 1,1 тыс. ребят. В здании, помимо классов, находятся лаборатории, зал для театрального творчества, студия живописи и хореографии. Кроме того, инвесторы возводят промышленные объекты.По словам главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, которые привели в пресс-службе, в поселении Марушкинском запустили производство инновационных модулей для возведения домов, которое не имеет аналогов в мире. Для инвестора был выделен еще один земельный участок для предприятия, которое занимается выпуском импортозамещающих материалов. На 2023 год в планах ввести вторую очередь завода. Там будут производить около 500 тыс. "квадратов" жилых модулей. В работах будут задействованы около 2,5 тыс. человек.На данный момент на территории Новой Москвы в рамках масштабных инвестиционных проектов возводят 2 технопарка. Один их них будет в Крекшине. Площадь данного технопарка превысит 16 тыс. "квадратов". Власти выделили в Троицком земельный участок для 2-ой очереди стартап-студии "ТехноСпарк". В ее состав входят несколько зданий. Производственные помещения расположатся на площади 7,5 тыс. кв. м, лабораторные – 4 тыс. кв. м, административные здания займут 1,5 тыс. "квадратов".Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, развитие технопарков в Новой Москве способствует формированию благоприятной инновационной среды и привлечению научных компаний, стартапов и высокотехнологичного бизнеса.Ранее Ефимов сообщил, что за полтора года власти Москвы сдали в аренду более 25 га земли для возведения на них крупных промышленных объектов 6 крупным инвесторам по льготной ставке – один рубль в год.

https://ria.ru/20230904/arenda-1893748821.html

https://ria.ru/20230829/vyplata-1892783410.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва