https://ria.ru/20230905/zemletryasenie-1894277218.html

На юго-западе Тайваня произошло землетрясение

На юго-западе Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 05.09.2023

На юго-западе Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в уезде Цзяи на юго-западе острова Тайвань, сообщает Центральное метеобюро острова (CWB). РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:09

2023-09-05T13:09

2023-09-05T13:09

тайвань

в мире

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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в уезде Цзяи на юго-западе острова Тайвань, сообщает Центральное метеобюро острова (CWB). Землетрясение зафиксировали в 17.30 по местному времени (12.30 по мск), его эпицентр располагался в уезде Цзяи, очаг залегал на глубине 8,5 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230831/zemletryasenie-1893389926.html

тайвань

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тайвань, в мире