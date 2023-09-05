https://ria.ru/20230905/zemletryasenie-1894277218.html
На юго-западе Тайваня произошло землетрясение
На юго-западе Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 05.09.2023
На юго-западе Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в уезде Цзяи на юго-западе острова Тайвань, сообщает Центральное метеобюро острова (CWB). РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:09
2023-09-05T13:09
2023-09-05T13:09
тайвань
в мире
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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в уезде Цзяи на юго-западе острова Тайвань, сообщает Центральное метеобюро острова (CWB). Землетрясение зафиксировали в 17.30 по местному времени (12.30 по мск), его эпицентр располагался в уезде Цзяи, очаг залегал на глубине 8,5 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230831/zemletryasenie-1893389926.html
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тайвань, в мире
На юго-западе Тайваня произошло землетрясение
На юго-западе Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в уезде Цзяи на юго-западе острова Тайвань, сообщает Центральное метеобюро острова (CWB).
Землетрясение зафиксировали в 17.30 по местному времени (12.30 по мск), его эпицентр располагался в уезде Цзяи, очаг залегал на глубине 8,5 километра.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В индонезийской провинции Тимор произошло землетрясение