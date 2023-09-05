https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894317811.html
"Россия готова". В Киеве заговорили о мятеже из-за решения Зеленского
"Россия готова". В Киеве заговорили о мятеже из-за решения Зеленского - РИА Новости, 05.09.2023
"Россия готова". В Киеве заговорили о мятеже из-за решения Зеленского
Нежелание президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с российский лидером Владимиром Путиным может привести к народному мятежу, заявил бывший советник... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:49
2023-09-05T15:49
2023-09-05T17:55
специальная военная операция на украине
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олег соскин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Нежелание президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с российский лидером Владимиром Путиным может привести к народному мятежу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.В середине июня Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию ситуации на Украине."Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и, так сказать, о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует: ему главное сейчас свою диктатуру установить. <…> Поскольку ситуация каждый день ухудшается, <…> то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, большая часть украинцев недовольна политикой, проводимой главой киевского режима в обход конституции. Соскин добавил, что Зеленский продолжает ужесточать давление на мужское население и бросает все больше людей на передовую.При этом спикер отметил, что ситуация на фронте складывается тяжелая, так как российские войска очень серьезно продавливают украинскую оборону, а ВСУ несут огромные потери.Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что армия противника не смогла добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894155433.html
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"Россия готова". В Киеве заговорили о мятеже из-за решения Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы могут начать мятеж против Зеленского