СМИ: отвергнутые Зеленским кандидаты в главы МО хотели привести своих людей
Economist: другие кандидаты на пост главы МО Украины хотели создать свои команды
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава фонда госимущества Украины Рустем Умеров не был первым кандидатом на пост министра обороны страны, однако другие претенденты хотели создать внутри ведомства собственные команды, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на эту должность. Комитет по вопросам экономики Верховной Рады Украины поддержал в понедельник отставку Умерова с поста председателя фонда госимущества.
"Другие рассматриваемые мужчины хотели создать свои собственные команды в министерстве обороны - предположение, которое было сочтено слишком радикальным для министерства с такой большой частью государственного бюджета", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Умеров рассматривается как компромиссный кандидат из-за его лояльности и хорошего к нему отношения со стороны украинских антикоррупционных активистов.
Согласно журналу, отставка Резникова была неизбежна на фоне скандалов с закупками минобороны продуктов и курток для ВСУ. "Министр обороны стал объектом шуток. Это не очень красиво во время войны", - отметил источник, близкий к украинским правоохранительным органам.
Издание "Украинская правда" 10 августа сообщало, что Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.