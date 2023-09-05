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Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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09:47 05.09.2023 (обновлено: 10:18 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html
Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ
Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ
Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:47
2023-09-05T10:18
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении ведомства, гражданин России, дабы вступить в ряды Вооруженных сил Украины, инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, готовившим "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".Подозреваемый задержан при попытке выехать на Украину. Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника) УК РФ.
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украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, безопасность
Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Краснодарский край, Безопасность
Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ

ФСБ задержала завербованного ВСУ жителя Кубани по подозрению в госизмене

© РИА Новости / ФСБ РФ  | Перейти в медиабанкФСБ РФ задержала жителя Краснодарского края, подозреваемого в госизмене
ФСБ РФ задержала жителя Краснодарского края, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ФСБ РФ задержала жителя Краснодарского края, подозреваемого в госизмене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении ведомства, гражданин России, дабы вступить в ряды Вооруженных сил Украины, инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, готовившим "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".
Подозреваемый задержан при попытке выехать на Украину. Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника) УК РФ.
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УкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Краснодарский крайБезопасность
 
 
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