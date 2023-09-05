https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html

Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ

Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ

Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:47

2023-09-05T09:47

2023-09-05T10:18

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

краснодарский край

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894233144_0:167:1584:1058_1920x0_80_0_0_2940d46c306d410621de31e1efe29b36.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Жителя Кубани, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении ведомства, гражданин России, дабы вступить в ряды Вооруженных сил Украины, инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, готовившим "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".Подозреваемый задержан при попытке выехать на Украину. Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника) УК РФ.

https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html

украина

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, безопасность