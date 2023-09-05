https://ria.ru/20230905/video-1894319408.html

В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки

В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки - РИА Новости, 05.09.2023

В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки

Полицейские проводят проверку, устанавливают автора, который снял непристойное поведение парочки на детской площадке в Самаре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:55

2023-09-05T15:55

2023-09-05T15:55

происшествия

самара

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САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Полицейские проводят проверку, устанавливают автора, который снял непристойное поведение парочки на детской площадке в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. "По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник в пресс-службе. Ранее в региональных телеграм-каналах появилось видео, где непристойное поведение мужчины и женщины на игровой площадке сняли очевидцы. Автор видео сообщает, что оно было сделано в 14.42 (13.42 мск), "двор был полон людей, на площадке играли дети".

https://ria.ru/20230623/izbienie-1879990562.html

самара

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара