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В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки - РИА Новости, 05.09.2023
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15:55 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/video-1894319408.html
В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки
В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки - РИА Новости, 05.09.2023
В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки
Полицейские проводят проверку, устанавливают автора, который снял непристойное поведение парочки на детской площадке в Самаре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:55
2023-09-05T15:55
происшествия
самара
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САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Полицейские проводят проверку, устанавливают автора, который снял непристойное поведение парочки на детской площадке в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. "По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник в пресс-службе. Ранее в региональных телеграм-каналах появилось видео, где непристойное поведение мужчины и женщины на игровой площадке сняли очевидцы. Автор видео сообщает, что оно было сделано в 14.42 (13.42 мск), "двор был полон людей, на площадке играли дети".
https://ria.ru/20230623/izbienie-1879990562.html
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происшествия, самара
Происшествия, Самара
В Самаре проведут проверку из-за непристойного видео с детской площадки

В Самаре полиция проведет проверку из-за непристойного видео с детской площадки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Полицейские проводят проверку, устанавливают автора, который снял непристойное поведение парочки на детской площадке в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник в пресс-службе.
Ранее в региональных телеграм-каналах появилось видео, где непристойное поведение мужчины и женщины на игровой площадке сняли очевидцы.
Автор видео сообщает, что оно было сделано в 14.42 (13.42 мск), "двор был полон людей, на площадке играли дети".
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