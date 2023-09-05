https://ria.ru/20230905/ukrenergo-1894208831.html
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи - РИА Новости, 05.09.2023
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи
Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T02:59
2023-09-05T02:59
2023-09-05T03:27
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины получения аварийной помощи от соседних стран при балансировании Объединенной энергосистемы в июле-августе, сообщает украинское издание "Экономическая правда". Ранее "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии. "Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК "Укрэнерго" не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи", — приводит издание пресс-релиз НКРЭКУ.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, словакия, румыния
В мире, Украина, Укрэнерго, Словакия, Румыния
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи
Комиссия потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины привлечения внешней помощи