https://ria.ru/20230905/ukrenergo-1894208831.html

"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи

"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи - РИА Новости, 05.09.2023

"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T02:59

2023-09-05T02:59

2023-09-05T03:27

в мире

украина

укрэнерго

словакия

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины получения аварийной помощи от соседних стран при балансировании Объединенной энергосистемы в июле-августе, сообщает украинское издание "Экономическая правда". Ранее "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии. "Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК "Укрэнерго" не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи", — приводит издание пресс-релиз НКРЭКУ.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html

украина

словакия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, укрэнерго, словакия, румыния