Рейтинг@Mail.ru
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 05.09.2023 (обновлено: 03:27 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ukrenergo-1894208831.html
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи - РИА Новости, 05.09.2023
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи
Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T02:59
2023-09-05T03:27
в мире
украина
укрэнерго
словакия
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины получения аварийной помощи от соседних стран при балансировании Объединенной энергосистемы в июле-августе, сообщает украинское издание "Экономическая правда". Ранее "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии. "Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК "Укрэнерго" не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи", — приводит издание пресс-релиз НКРЭКУ.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html
украина
словакия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_885305d6682e34bc1db05a286afd974e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, укрэнерго, словакия, румыния
В мире, Украина, Укрэнерго, Словакия, Румыния
"Укрэнерго" попросили объяснить причины привлечения внешней помощи

Комиссия потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины привлечения внешней помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потребовала от "Укрэнерго" объяснить причины получения аварийной помощи от соседних стран при балансировании Объединенной энергосистемы в июле-августе, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
Ранее "Укрэнерго" сообщила, что Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время
5 июля, 18:12
"Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК "Укрэнерго" не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи", — приводит издание пресс-релиз НКРЭКУ.
 
В миреУкраинаУкрэнергоСловакияРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала