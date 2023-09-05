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Французы оценили попытку "неуязвимого танка НАТО" дойти до Крыма
Французы оценили попытку "неуязвимого танка НАТО" дойти до Крыма - РИА Новости, 05.09.2023
Французы оценили попытку "неуязвимого танка НАТО" дойти до Крыма
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость об уничтожении британского танка Challenger 2, который западные СМИ называли непобедимым. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:45
2023-09-05T20:45
2023-09-05T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость об уничтожении британского танка Challenger 2, который западные СМИ называли непобедимым.Эта машина стояла на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, как утверждали киевские власти, должна была "дойти до Крыма"."Что? Танк подбили? Не волнуйтесь. Зеленский только что запросил у Запада космические корабли с оружием", — сыронизировал пользователь под ником HK97vince."Оружейные заводы потирают руки; бизнес хороший", — написал charly bravo 58."Ну что ж, первая боевая потеря британского Challenger 2. Министерству обороны Великобритании придется отредактировать свою титульную страницу сайта, где утверждалось, что этот танк до сих пор оставался непобедимым", — отметил Laure."Они могли бы переименовать его в "Брексит-1". Примерно такой же успех", — пошутил Baron de Charlus ."И их (уничтоженных танков. — Прим. ред.) будет больше, иначе не было бы смысла поставлять их сотнями", — добавил AIexandreleGrand.Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу.По данным газеты The Guardian, Challenger 2 уничтожили впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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в мире, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают новость об уничтожении британского танка Challenger 2, который западные СМИ называли непобедимым.
Эта машина стояла на вооружении 82-й бригады ВСУ
, которая, как утверждали киевские власти, должна была "дойти до Крыма".
"Что? Танк подбили? Не волнуйтесь. Зеленский только что запросил у Запада космические корабли с оружием", — сыронизировал пользователь под ником HK97vince.
"Оружейные заводы потирают руки; бизнес хороший", — написал charly bravo 58.
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"Ну что ж, первая боевая потеря британского Challenger 2. Министерству обороны Великобритании придется отредактировать свою титульную страницу сайта, где утверждалось, что этот танк до сих пор оставался непобедимым", — отметил Laure.
"Они могли бы переименовать его в "Брексит-1". Примерно такой же успех", — пошутил Baron de Charlus .
"И их (уничтоженных танков. — Прим. ред.) будет больше, иначе не было бы смысла поставлять их сотнями", — добавил AIexandreleGrand.
Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу.
По данным газеты The Guardian, Challenger 2 уничтожили впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении.
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