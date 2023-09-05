https://ria.ru/20230905/ukraina-1894312488.html

Зеленский заявил о посещении позиций ВСУ на Артемовском направлении

Зеленский заявил о посещении позиций ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 05.09.2023

Зеленский заявил о посещении позиций ВСУ на Артемовском направлении

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что посетил позиции украинских военных на Артемовском направлении, и отметил, что перед ВСУ стоят "сложные задачи". РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:31

2023-09-05T15:31

2023-09-05T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что посетил позиции украинских военных на Артемовском направлении, и отметил, что перед ВСУ стоят "сложные задачи". "Наши воины на Бахмутском (Артемовском - ред.) направлении. <...> Сложные задачи", - написал Зеленский. По его словам, он вместе с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским пообщался с командирами 93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад и наградил военнослужащих. Артемовск расположен в Донбассе к северу от крупного города Горловка. По итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после тяжелых многомесячных боев, в настоящее время находится под контролем российских войск. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский заявлял, что считает вопросом чести возвращение контроля над городом. Со своей стороны, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 28 августа, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки, а российские военные принимают меры, чтобы этого не допустить. Украинское контрнаступление на Артемовском, Южно-Донецком и в первую очередь на Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Пи этом, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230905/vsu-1894255620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины