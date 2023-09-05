https://ria.ru/20230905/tekhnika-1894326096.html

Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке

Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке - РИА Новости, 05.09.2023

Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке

Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:16

2023-09-05T16:16

2023-09-05T17:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысяч единиц средств малой механизации", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы - обновление узлов и агрегатов, замена транспортных лент и механизмов распределения противогололедных материалов. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику будет установлено навесное плужно-щеточное оборудование", — добавил Бирюков. Он подчеркнул, что перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

https://ria.ru/20230905/kommunalnye-1894124419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы