Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке
Весь парк коммунальной техники в Москве готов к работе в зимний сезон
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону
Автомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысяч единиц средств малой механизации", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы - обновление узлов и агрегатов, замена транспортных лент и механизмов распределения противогололедных материалов.
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"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику будет установлено навесное плужно-щеточное оборудование", — добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.