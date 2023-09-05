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Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке - РИА Новости, 05.09.2023
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16:16 05.09.2023 (обновлено: 17:23 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/tekhnika-1894326096.html
Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке
Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке - РИА Новости, 05.09.2023
Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке
Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:16
2023-09-05T17:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысяч единиц средств малой механизации", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы - обновление узлов и агрегатов, замена транспортных лент и механизмов распределения противогололедных материалов. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику будет установлено навесное плужно-щеточное оборудование", — добавил Бирюков. Он подчеркнул, что перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
Москва готова к зимнему сезону: коммунальную технику подготовили к уборке

Весь парк коммунальной техники в Москве готов к работе в зимний сезон

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону
Автомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысяч единиц средств малой механизации", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы - обновление узлов и агрегатов, замена транспортных лент и механизмов распределения противогололедных материалов.
«
"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику будет установлено навесное плужно-щеточное оборудование", — добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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