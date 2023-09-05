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Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и 21 снаряд HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и 21 снаряд HIMARS - РИА Новости, 05.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и 21 снаряд HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:39

2023-09-05T15:39

2023-09-05T15:39

специальная военная операция на украине

россия

мирный

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка, Залиман, Краснореченское Луганской народной республики, Берестовое, Петровское, Семигорье, Веселое Донецкой народной республики, Харьково, Романовское, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Голая пристань и Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11653 танка и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12715 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, мирный, запорожская область, безопасность