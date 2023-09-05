https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина - РИА Новости, 05.09.2023
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина
Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:05
2023-09-05T13:05
2023-09-05T15:29
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия организована проверка, сообщили в Telegram-канале городского УВД. Инцидент произошёл в понедельник. Полицией установлено, что собаки гуляли без намордника с хозяином и напали на женщину с маленьким псом. Когда хозяин бойцовских собак попытался убрать животных, они покусали и его. В результате жительница Сочи была госпитализирована в больницу с ранами различной степени тяжести. "В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении сочинской полиции.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю, хозяину собак госпитализация не потребовалась.Позже прокуратура Кубани заявила, что проконтролирует процесс проверки, организованной полицией. "По указанию прокуратуры района материал проверки передан в следственный отдел по Хостинскому района города Сочи Следственного комитета России по краю. Ход доследственной проверки поставлен прокуратурой района на контроль. По результатам будет принято решение о привлечении хозяина животных к установленной законом ответственности", - пояснили в региональном надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230826/sobaka-1892373534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина
Бойцовские собаки в Сочи напали на женщину с маленьким псом и покусали хозяина
СОЧИ, 5 сен - РИА Новости.
Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия организована проверка, сообщили в Telegram-канале
городского УВД.
Инцидент произошёл в понедельник. Полицией установлено, что собаки гуляли без намордника с хозяином и напали на женщину с маленьким псом. Когда хозяин бойцовских собак попытался убрать животных, они покусали и его. В результате жительница Сочи была госпитализирована в больницу с ранами различной степени тяжести.
«
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении сочинской полиции.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю, хозяину собак госпитализация не потребовалась.
Позже прокуратура Кубани заявила, что проконтролирует процесс проверки, организованной полицией. "По указанию прокуратуры района материал проверки передан в следственный отдел по Хостинскому района города Сочи Следственного комитета России по краю. Ход доследственной проверки поставлен прокуратурой района на контроль. По результатам будет принято решение о привлечении хозяина животных к установленной законом ответственности", - пояснили в региональном надзорном ведомстве.
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