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В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина - РИА Новости, 05.09.2023
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13:05 05.09.2023 (обновлено: 15:29 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина - РИА Новости, 05.09.2023
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина
Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:05
2023-09-05T15:29
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия организована проверка, сообщили в Telegram-канале городского УВД. Инцидент произошёл в понедельник. Полицией установлено, что собаки гуляли без намордника с хозяином и напали на женщину с маленьким псом. Когда хозяин бойцовских собак попытался убрать животных, они покусали и его. В результате жительница Сочи была госпитализирована в больницу с ранами различной степени тяжести. &quot;В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение&quot;, - говорится в сообщении сочинской полиции.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю, хозяину собак госпитализация не потребовалась.Позже прокуратура Кубани заявила, что проконтролирует процесс проверки, организованной полицией. "По указанию прокуратуры района материал проверки передан в следственный отдел по Хостинскому района города Сочи Следственного комитета России по краю. Ход доследственной проверки поставлен прокуратурой района на контроль. По результатам будет принято решение о привлечении хозяина животных к установленной законом ответственности", - пояснили в региональном надзорном ведомстве.
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина

Бойцовские собаки в Сочи напали на женщину с маленьким псом и покусали хозяина

© РИА Новости / Илья ПиталевСобака в вольере
Собака в вольере - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Собака в вольере. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия организована проверка, сообщили в Telegram-канале городского УВД.
Инцидент произошёл в понедельник. Полицией установлено, что собаки гуляли без намордника с хозяином и напали на женщину с маленьким псом. Когда хозяин бойцовских собак попытался убрать животных, они покусали и его. В результате жительница Сочи была госпитализирована в больницу с ранами различной степени тяжести.
«

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении сочинской полиции.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю, хозяину собак госпитализация не потребовалась.
Позже прокуратура Кубани заявила, что проконтролирует процесс проверки, организованной полицией. "По указанию прокуратуры района материал проверки передан в следственный отдел по Хостинскому района города Сочи Следственного комитета России по краю. Ход доследственной проверки поставлен прокуратурой района на контроль. По результатам будет принято решение о привлечении хозяина животных к установленной законом ответственности", - пояснили в региональном надзорном ведомстве.
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ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
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