https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html

В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина

В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина - РИА Новости, 05.09.2023

В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина

Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:05

2023-09-05T13:05

2023-09-05T15:29

происшествия

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152292/17/1522921746_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0860270fc3cb548abf1cb173a24540c2.jpg

СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Бойцовские собаки в Сочи напали на 60-летнюю женщину с маленьким псом и покусали своего хозяина, пострадавшую госпитализировали, по факту происшествия организована проверка, сообщили в Telegram-канале городского УВД. Инцидент произошёл в понедельник. Полицией установлено, что собаки гуляли без намордника с хозяином и напали на женщину с маленьким псом. Когда хозяин бойцовских собак попытался убрать животных, они покусали и его. В результате жительница Сочи была госпитализирована в больницу с ранами различной степени тяжести. "В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении сочинской полиции.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю, хозяину собак госпитализация не потребовалась.Позже прокуратура Кубани заявила, что проконтролирует процесс проверки, организованной полицией. "По указанию прокуратуры района материал проверки передан в следственный отдел по Хостинскому района города Сочи Следственного комитета России по краю. Ход доследственной проверки поставлен прокуратурой района на контроль. По результатам будет принято решение о привлечении хозяина животных к установленной законом ответственности", - пояснили в региональном надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20230826/sobaka-1892373534.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край