https://ria.ru/20230905/siriya-1894413946.html
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию - РИА Новости, 05.09.2023
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T22:14
2023-09-05T22:14
2023-09-05T22:14
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Идлиб – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела. В результате обстрелов погибло двое и ранено 10 сирийских военнослужащих", - сказал Кулить на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230904/siriya-1894129760.html
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), латакия (город)
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Латакия (город)
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию
Кулить: боевики совершили 12 обстрелов в идлибской зоне дислокации в Сирии