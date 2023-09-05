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Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию - РИА Новости, 05.09.2023
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22:14 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/siriya-1894413946.html
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию - РИА Новости, 05.09.2023
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T22:14
2023-09-05T22:14
в мире
алеппо
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Идлиб – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела. В результате обстрелов погибло двое и ранено 10 сирийских военнослужащих", - сказал Кулить на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230904/siriya-1894129760.html
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идлиб (мухафаза)
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), латакия (город)
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Латакия (город)
Боевики обстреляли Алеппо, Идлиб и Латакию

Кулить: боевики совершили 12 обстрелов в идлибской зоне дислокации в Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в Сирии
Мечеть в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Идлиб – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела. В результате обстрелов погибло двое и ранено 10 сирийских военнослужащих", - сказал Кулить на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреАлеппоИдлиб (мухафаза)Латакия (город)
 
 
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